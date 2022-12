Procurorii au făcut profilul psihologic al "mâncătorului de femei" de la Suceava. Detaliul neştiut scos la iveală de anchetatori

În lipsa unui cadavru, anchetatorii au făcut mai multe demersuri pentru a demonstra că Vasile Lavric este cel care a ucis-o pe Aurica Bodnărescu. Fiul bărbatului a oferit detalii importante pentru anchetă, iar profilul psihologic a scos la iveală aspecte şocante despre personalitatea bărbatului.

Sursa foto: Arhiva Antena 3 CNN

În urma discuţiilor purtate cu anchetatorii, fiul lui Vasile Lavric a oferit detalii valoroase pentru descoperirea adevărului.

Astfel, băiatul a povestit în faţa judecătorilor că, înainte de dispariţia Auricăi Bodnărescu, a văzut cum tatăl său îl lega pe unul dintre fraţii săi cu o bandă scotch.

În acel moment, Vasile Lavric i-a spus fiului său că încearcă să vadă dacă ar putea să lege astfel unul dintre porcii pe care îi avea în gospodărie.

Cu toate acestea, anchetatorii notează că Vasile Lavric nu a folosit niciodată o bandă scotch pentru legarea porcilor.

În acelaşi timp, povestea spusă de fiul bărbatului a întărit ipoteza conform căreia Vasile Lavric ar fi legat-o pe Aurica Bodnărescu şi i-ar fi transportat cadavrul, în noaptea de 10 spre 11 iunie 2020, cu o platformă de tractare.

Referitor la profilul psihologic al "mâncătorului de femei", s-a descoperit că bărbatul are predispoziţia de a se simţi cu uşurinţă jignit, are o sete de prestigiu personal şi are un sentiment pronunţat al propriei valori.

În plus, Vasile Lavric este foarte gelos, nu are încredere în ceilalţi şi se află într-o bănuială continuă.

De asemenea, psihologul criminalist care l-a analizat pe bărbat a afirmat că toate femeile din viaţa lui trebuia să fie precum mama sa.

Se pare că mama lui Vasile Lavric reprezenta un model pentru el, iar femeile pe care acesta le-a întâlnit nu s-au ridicat la nivelul mamei sale.

Mai mult, toate femeile din viaţa bărbatului au căpătat, la un moment dat, o anumită independenţă şi au manifestat dorinţa de emancipare, născându-se, în acest fel, şi principalele conflicte.

Este important de amintit că de numele lui Vasile Lavric se leagă dispariţia a patru femei, iar alte două soţii au murit în condiţii bizare, primul deces înregistrându-se în 1979.