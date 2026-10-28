Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis că avocații lui Alexandru Toader să nu mai predea studenților din anul IV

Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis că avocații lui Alexandru Toader să nu mai predea studenților din anul IV. FOTO: Facebook Facultatea de Drept Iasi

Baroul Iaşi dezaprobă mesajul pe care l-ar putea transmite asocierea exercitării profesiei de avocat cu o situaţie de incompatibilitate, după ce Facultatea de Drept din Iaşi a decis ca în urma arestării lectorului Alexandru Toader, avocaţii acestuia să nu mai predea studenţilor de anul patru.

"Dezaprobăm mesajul pe care l-ar putea transmite asocierea exercitării profesiei de avocat cu o situaţie de incompatibilitate. O asemenea formulare riscă să descurajeze avocaţii să preia cauze dificile şi să afecteze încrederea publicului în dreptul fiecărei persoane la apărare. Un stat de drept presupune că principiile justiţiei trebuie respectate întotdeauna, inclusiv în cauzele care trezesc emoţie şi dezaprobare publică", susţine într-un comunicat Baroul Iaşi.

Reacţia Baroului ieşean vine după ce Facultatea de Drept din Iaşi a decis, luni, că Tudorel Toader, tatăl lui Alexandru Toader, dar şi Andreea Urda, ambii avocaţi în acest caz, nu vor mai desfăşura activităţi cu studenţii de anul patru, "pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori". Potrivit site-ului Baroului ieşean, Andreea Urda face parte din conducerea acestei organizaţii.

Totodată, Baroul ieşean afirmă că în sălile de curs se învaţă că dreptul la apărare aparţine tuturor şi că respectarea lui este o condiţie a unui proces echitabil.

"Un avocat poate asista o persoană vătămată, după cum poate apăra o persoană suspectată sau acuzată de săvârşirea unei infracţiuni. În fiecare dintre aceste situaţii, avocatul îşi îndeplineşte misiunea de a proteja drepturile clientului său, în limitele legii şi ale regulilor profesiei. Între avocat şi clientul său nu se poate pune semnul egalităţii. Avocatul nu se identifică nici cu persoana pe care o reprezintă, nici cu faptele de care aceasta este acuzată", mai precizează Baroul Iaşi.

Curtea de Apel Iași a dispus sâmbătă arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, cercetat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală și tentativă de agresiune sexuală, în urma plângerilor unor studente. Acesta a fost reținut vineri de procurori.

Potrivit Ziarul de Iași, în noiembrie 2025, două foste studente l-au acuzat pe Alexandru Toader că le-ar fi făcut propuneri sexuale în contextul promovării examenelor. Una dintre tinere a susținut că ar fi întreținut relații intime cu acesta, inclusiv în biroul său din facultate. În urma dezvăluirilor, polițiștii ieșeni s-au sesizat din oficiu și au deschis o anchetă.