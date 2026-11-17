Tribunalul Ilfov anunță marți dacă îl eliberează sau nu pe Călin Georgescu. Dacă se menține arestul preventiv, el va fi dus la Rahova

1 minut de citit Publicat la 09:10 17 Noi 2026 Modificat la 09:10 17 Noi 2026

Tribunalul Ilfov va anunța, marți, decizia privind eliberarea fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu. FOTO: Antena 3 CNN

Tribunalul Ilfov va anunța, marți, decizia privind eliberarea fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Procesul privind arestarea preventivă în dosarul în care DIICOT a decis trimiterea lui și a lui Ionel Rusen în judecată pentru înșelăciune s-a judecat luni, dar hotărârea a fost amânată o zi.

Judecătorii Tribunalului Ilfov au analizat măsura preventivă la doar câteva zile după ce procurorii au trimis dosarul în judecată. Dacă magistrații vor decide ca el să rămână în arest preventiv, Georgescu va fi transferat la penitenciarul Rahova.

Luni, susținătorii lui Georgescu au blocat strada în fața Tribunalului Ilfov, au traversat continuu pe trecerea de pietoni, iar polițiștii rutieri au restricționat traficul rutier în zonă și au anunțat rute alternative pentru șoferi.

Între timp, Curtea de Apel București a stabilit pentru vineri termen cu privire la constestația DIICOT față de înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, așa cum a decis Tribunalul București.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată, joi, în dosarul în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. În același dosar a fost trimis în judecată și omul de afaceri Ionel Rusen. Procurorii DIICOT au stabilit că Georgescu a avut calitatea de lider care a coordonat întreaga activitate infracțională. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.