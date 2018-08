Tudorel Toader despre desemnarea procurorului european: Nu ştiu dacă trebuie să vorbiţi la trecut despre Kovesi că-şi dorea. Nu recompensez pe cineva pentru greşeli

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat, marţi seară, la România TV, că nu ştie dacă fostul procuror-şef al DNA Laura Codruţa Kovesi îşi doreşte să ocupe funcţia de procuror european din partea României, în acest context Toader spunând că nu poate „recompensa” pe cineva pentru greşeli în speranţa că acesta nu le repetă.

„Eu nu ştiu dacă trebuie să vorbiţi la timpul trecut pentru doamna Kovesi că-şi dorea (funcţia de procuror european – n.r.) şi eu nu ştiu, dacă ştiţi dumneavoastră că nu-şi mai doreşte... Ce trebuie? Urmăm aceeaşi procedură de selecţie şi desemnare a procurorului european. De principiu ştiţi, când am vorbit despre interviul precedent spuneam că nu pot recompensa pe cineva pentru greşelile pe care le-a făcut, cu speranţa că pe viitor nu le va mai repeta. Am vorbit despre procurorul european, până la final de an trebuie să desemnăm procurorul din partea României”, a afirmat Tudorel Toader, potrivit news.ro.