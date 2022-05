Klaus Iohannis: Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei ne-a pus în fața unei noi realități strategice

Președintele României a vizitat, alături de premierii portughez și român, Antonio Costa și Nicolae Ciucă, Batalionul 1 Instrucție Caracal.

„România și Portugalia sunt țări prietene, care împărtășesc valorile democratice și care au interese comune de securitate, pace și prosperitate. Am avut astăzi discuții foarte bune cu domnul Prim-Ministru Costa, în cadrul cărora am evidențiat convingerea că vom dezvolta cooperarea noastră bilaterală, inclusiv în domeniul apărării. Domnule Prim-Ministru, vă adresez mulțumiri pentru prezența militarilor portughezi în România. Românii apreciază solidaritatea de care dați dovadă prin angajamentul de a vă alătura militarilor noștri și celorlalți aliați din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est. Consolidăm, astfel, securitatea regiunii Mării Negre și a spațiului euroatlantic. România și Portugalia se coordonează, de asemenea, cu succes, pentru consolidarea apărării și pe Flancul Sudic.

Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei ne-a pus în fața unei noi realități strategice. Am reacționat și vom continua să reacționăm unitar, curajos și hotărât în cadrul NATO, prin întărirea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic, în special în regiunea Mării Negre. Deciziile și acțiunile noastre comune în cadrul Alianței Nord-Atlantice, inclusiv prezența dumneavoastră aici, dovedesc hotărârea și operativitatea care definesc NATO și pe noi, ca Aliați. În anul 2014, după anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Federația Rusă, am început împreună procesul amplu de adaptare a Alianței la un mediu de securitate volatil și impredictibil. În acel context, am pus bazele unei prezențe robuste a NATO pe Flancul Estic, în domeniile terestru, aerian și maritim, așa-numita Prezență Aliată Înaintată / Forward Presence”, a declarat Klaus Iohannis.

În urma acelor decizii, a adăugat Iohannis, au fost înființate și operaționalizate pe teritoriul României o serie de structuri NATO, inclusiv Brigada Multinațională Sud-Est de la Craiova, căreia i s-au alăturat militarii portughezi.

„Realitatea actuală, mult mai brutală decât cea din anul 2014, ne determină să mergem mai departe în eforturile noastre comune de consolidare a apărării NATO în regiunea Mării Negre. Am convingerea că, în cadrul Summitului NATO de la Madrid, de luna viitoare, vom decide noi direcții comune de efort și ne vom asuma noi angajamente substanțiale pentru resetarea consistentă a posturii aliate de descurajare și apărare pe Flancul Estic pe termen mediu și lung, în beneficiul securității globale. Datorită dumneavoastră, Alianța este eficientă în îmbunătățirea securității noastre comune. Alături de ceilalți aliați prezenți în România, inclusiv efective ale Forței de Răspuns a NATO, oferiți exemplul reacției prompte și solide a Alianței la schimbările mediului de securitate. Adresez mulțumiri Portugaliei și pentru excelenta cooperare în ceea ce privește modernizarea Forțelor Aeriene ale României. Suntem, totodată, deschiși și interesați de contribuția Portugaliei la misiuni de poliție aeriană în România și pe Flancul Estic”, a concluzionat Klaus Iohannis, potrivit Mediafax.