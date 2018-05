Președintele Klaus Iohannis participă în luni seară, la un eveniment organizat la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București.

Este prima apariție publică a Președintelui, după ce Ludovic Orban i-a făcut Vioricăi Dăncilă plângere penală, în urma memorandumului secret cu privire la mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

”Am observat această preocupare și am ajuns la concluzia pe care pot să o spun acum. Am decis să nu comentez în niciun fel, nici sesizarea depusă de domnul Orban, nici de comentariile făcute de cealaltă parte spuse cu isterie. Nu vreau sa influențez ancheta. E simplu și clar: Nu comentez! Am observat cu multă îngrijorare ce se întâmplă și v-am zis la învestirea guvernului Tudose, când exact înaintea investirii a spus cineva că se desființează Pilonul II. De atunci e un ping-pong al declarațiilor. Ba se desființează, ba nu. Eu îi rog pe guvernanți să își revină și să clarifice. Riscul cel mai mare e ca oamenii să piardă încrederea în instituțiile statului. Așa nu se poate. E nevoie de o clarificare fermă. Sper ca PSD să nu se atingă de acești bani. Consultări se pot face, dar aici e nevoie de o clarificare din partea coaliției majoritare, care a venit cu aceste dezinformări. Acest pilon a fost proiectat, s-a creat legislația aferentă. Dacă acum se schimbă ceva, totul se duce de râpă. De la PSD au mai fost idei de modificare la Pilonul II de pensii, însă s-au făcut analize și s-a ajuns la concluzia că nu e nevoie de nicio schimbare”, a zis Iohannis.