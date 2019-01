Klaus Iohannis, despre preluarea președinției Consiliului UE: Suntem bine pregătiți pentru perioada dificilă, dar interesantă pe care o începem

Klaus Iohannis și Jean-Claude Jucker susțin o declarație comună de presă la Palatul Cotroceni.

„Asistăm la debutul anului 2019 la un moment de o importanță deosebită care va rămâne în istoria țării noastre, lansarea primei președinții la Consiliului Uniunii Europene. Mulțumesc domnule Jucker pentru prezența dumneavoastră aici, la București. Am avut un dialog deschis și constructiv cu președintele Jucker și cu comisarii europeni. Am discutat problemele europene de foarte multe ori și cred că suntem bine pregătiți pentru perioada dificilă, dar interesantă pe care o începem acum. Noi considerăm Comisia Europeană un partener vital, important, cu care avem un dialog foarte bun, partener cu care împărtășim obiectivul unei Europe mai puternice, mai unite, mai eficiente. Și aici vorbim atât în plan intern, cât și în plan extern. Acesta va fi și obiectivul către care vor fi orientate eforturile noastre pe durata următoarelor șase luni. În acest context, discuțiile de astăzi s-au concentrat pe o serie de dosare importante de pe agenda europeană, dar am discutat și abordări generale care sunt extrem de importante pentru perioada viitoare”, a declarat Iohannis.

”Am discutat astăzi, evident, despre Brexit, despre bugetul multianual pentru următoarea perioadă, despre migraţiune, despre securitatea europeană şi despre cum vom face să construim o agendă strategică realistă bună şi credibilă pentru următoarea perioadă. Dacă ne referim la Brexit, pot să vă spun că ne dorim cu toţii o retragere ordonată a Marii Britanii. Sperăm că aşa se va întâmpla”

În plus, şeful statului a spus că Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene va fi ”pe deplin angajată”.

”Viitorul proiectului european trebuie să aibă o bază consensuală şi să răspundă aşteptărilor cetăţenilor europeni. Sunt încrezător că următoarele şase luni ne vor oferi ocazia să lucrăm împreună în mod constructiv şi să dezvoltăm cooperarea noastră pentru atingerea acestor obiective. Personal, sunt foarte angajat în acest demers important pentru România, dar ştiu că toată lumea de la noi este foarte angajată şi hotărâtă să ne prezentăm bine şi foarte bine”, a mai spus Klaus Iohannis.

Citiți și Jean-Claude Juncker, primit de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni

Jean-Claude Juncker a declarat că România are pentru el o importanță aparte și că Uniunea Europeană nu ar fi completă fară țara noastră.

„Suntem bucuroși să ne aflăm în România și aș vrea să mulțumesc președintelui și Guvernului pentru primirea care ni s-a făcut. Pentru mine România nu e o țară oarecare fiindcă, din punct de vedere al biografiei mele, am fost întotdeauna aproape de calea României spre Uniunea Europeană. În decembrie 1997 eram la Luxemburg președintele Consiliului European care a permis statelor membre să deschidă calea europeană. Consider că fără România, UE nu e completă. Cred că datorăm multe României, dar și România datorează multe Uniunii Europene. Apoi, mai târziu am semnat Tratatul de aderare a României la UE și nu am avut niciodată vreun regret cu privire la acest act. Președinția română va fi una care va oferi rezultate. Va fi o președinție care va trebui să se ocupe și de perspectivele financiare multianuale”.

După seara memorabilă de la Ateneu, oficialii europeni continuă seria întâlnirilor la nivel înalt în ţara noastră. Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a fost primit de președintele Iohannis.

România a marcat preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene printr-o ceremonie organizată ieri la Ateneul Român la care au participat, printre alții, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, al Parlamentului European, Antonio Tajani, preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă, precum și Călin Popescu Tăriceanu.