Klaus Iohannis, despre prelungirea stării de alertă: E necesară. Dar aș vrea o variantă mai simplă

"Nu ne dorim acest lucru, nu ne-am dorit această pandemie. Ea a venit peste noi, indiferent că am avut o guvernare sau alta. Eu sunt foarte mulțumit că am avut o guvernare liberală cu care am reușit să gestionez această pandemie. Guvernul, autoritățile au făcut tot ce au putut și au luat toate măsurile din timp. Din păcate, nu s-a terminat, am fi vrut să scăpăm mai repede, dar nu putem să vorbim de fosta epidemie. E încă în comunitate virusul. După părerea mea, e nevoie de prelungirea stării de alertă. Eu nu-mi doresc să se prelungească cu măsurile care sunt acum în vigoare, aș vrea o variantă mai simplă, mai suplă, care conține acele lucruri care trebuie să rămână obligatorii. De exemplu, portul măștii în interior, măsurile de igienă, distanțarea.

Măsurile de relaxare pe care le-am anunțat vor fi luate. Nu ne gândim să ne întoarcem în timp, vrem să mergem mai departe, dar trebuie să fim prudenți. Pentru asta, fac apel la parlamentari să înțeleagă că nu putem să ne târguim pe voturi. E vorba de o justă măsură. Dacă toți vor face ce e mai bine pentru români, atunci va fi bine", a spus Iohannis.

Iohannis depune coroane în Piața Universității

Klaus Iohannis a ajuns în Piața Universității pentru a depune coroana de flori la Monumentul ”Kilometrul Zero al democrației”, cu prilejul marcării a 30 de ani de la „Fenomenul Piața Universității” și Mineriada din 13-15 iunie 1990.