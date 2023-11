"Cred că românii apreciază!" | Klaus Iohannis rupe tăcerea la final de turneu african, după lecția de dans cu fetele de la Uthiru și episodul "Hakuna matata"

Președintele Klaus Iohannis și-a început astăzi ultima etapă a turneului său în Africa, odată cu vizita în Senegal.

A fost o vizită bogată în momente vizuale exotice, printre care s-au numărat dansuri tradiționale africane, ceremonii cu portrete aruncate în apă și croaziere la bordul unor vase de lux.

Klaus Iohannis crede că românii apreciază pozitiv acest turneu al său în Africa, ale cărui costuri se ridică, potrivit unor surse citate de presa națională, la circa 1,2 milioane de euro.

"Faptul că am venit în Africa arată o nouă abordare a României față de continentul african. Avem o nouă strategie față de Africa și, ca să-i dau greutate, am planificat acest turneu. Și chiar dacă nu s-a încheiat încă (...), pot să concluzionez deja și, dacă vreți, să fiu foarte concentrat: prin acest turneu, am repus România pe radarul african.

Klaus Iohannis: "Cred că românii apreciază!"

Cred că românii apreciază, fiindcă mulți cunosc relațiile pe care le-am avut și cred că mulți își dau seama de potențialul enorm pe care îl reprezintă o relație bună între România și statele africane, între Uniunea Europeană și Africa.

Iar în ce privește cheltuielile, sigur că aceste lucruri vin cu niște cheltuieli, voi instrui serviciul presă să vă dea o informare conform legii", a spus Iohannis într-o declarație difuzată de Antena 3 CNN.

Românii au avut, într-adevăr, ocazia să aprecieze prezența președintelui și a soției sale la școala de fete din Uthiru, Kenya, unde Carmen Iohannis a fructificat ocazia de a dansa pe ritmuri africane, în vreme ce Klaus Iohannis a ratat-o.

De asemenea, cetățenii țării noastre s-au putut delecta cu imaginile de la ceremonialul în care tineri bărbați africani din Zanzibar au sărit în apă cu portretele lui Klaus și Carmen Iohannis strigând "Hakuna matata" ("Nicio problemă!").

Presa națională a relatat că momentul a fost filmat, cu telefonul, chiar de Carmen Iohannis.

În plus, șeful statului s-a lăsat pozat la o recepție locală în compania soției unui infractor condamnat la închisoare în România, a participat la un safari și s-a plimbat cu "Şoimul Mării", o navă de agrement privată.

Toate acestea s-au petrecut pe parcursul primelor etape ale turneului, care au inclus Kenya, Tanzania și teritoriul autonom Zanzibar, precum și Insulele Capului Verde.

Turneul nu s-a încheiat, deci sunt oricând posibile noi surprize.

Președintele Iohannis își încheie joi turneul în timpul căruia spune că "a repus România pe radarul african"

"Agenda președintelui Iohannis a suferit schimbări pe ultima sută de metri. Președintele ar fi trebuit să se întâlnească, astăzi, cu grup de tineri din Insulele Capului Verde care au venit la studii în România.

Însă Iohannis a bifat acest moment în avans, încă de aseară, iar astăzi a plecat împreună cu Prima Doamnă, Carmen Iohannis, în Senegal.

Acolo, conform programului oficial, președintele și soția vizitează Asociația pentru copiii cu deficiențe mintale. Este, de altfel, singura activitate oficială de astăzi trecută în programul președintelui.

Miercuri, Iohannis va vizita o insulă senegaleză și abia joi se va întâlni cu președintele acestei țări. Tot joi, Klaus Iohannis ar trebui să se întoarcă în țară", a relatat corespondentul Antena 3 CNN, Alina Tănase.