Klaus Iohannis: "Mi-am exprimat nemulţumirea că există un nou scandal legat de Justiţie"

foto: Antena 3

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a avut o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, și cu acea ocazie şi-a exprimat nemulţumirea privind ultimele scandaluri referitoare la DNA.



"Am primit pe doamna prim-ministru Dăncilă şi pe domnul preşedinte Dragnea aici, la Cotroceni. Această întâlnire a fost planificată încă din seara când a avut loc depunerea jurământului şi rostul acestei întâlniri a fost de a defini cadrul colaborării instituţionale între mine şi noul Guvern. Am discutat în cadrul acestei întâlniri despre nevoia de colaborare pe unele proiecte care sunt de importanţă naţională. Aş menţiona câteva pe care le-am şi discutat. Primul şi cel mai important - pregătirea pentru Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, al doilea mare program naţional este, evident, Centenarul. Centenarul (...) este al României şi românilor şi cred că este nevoie de o coordonare a acţiunilor. (...) Şi, da, am discutat şi despre Justiţie şi despre ce s-a convenit cu ministrul Justiţiei şi mi-am exprimat nemulţumirea că există un nou scandal legat de Justiţie, mai exact de DNA, în spaţiul public", a declarat şeful statului, la Palatul Cotroceni.