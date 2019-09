Laura Codruța Kovesi, comparată cu Papa Ioan Paul al II-lea

foto: Agerpres

Profesorul Vladimir Tismăneanu face o hiperbolă în care aseamănă victoria Laurei Codruța Kovesi cu alegerea cardinalului Karol Wojtyla drept Papa Ioan Paul al II-lea.

„Stiu, este o hiperbola, dar nu pot sa-mi stapanesc gandul. Pentru noi, intr-un fel, numirea Laurei Kovesi ca procuror-sef al UE inseamna ceea ce-a fost pentru polonezi alegerea cardinalului Karol Wojtyla drept Papa Ioan Paul al II-lea. Era in 1978, propaganda regimului Gierek s-a dezlantuit dupa vechile retete kaghebiste. In 1979, Papa a mers in Polonia, a fost un moment de extaz al libertatii. Lupta acestei femei de un curaj greu de egalat cu un sistem putred, venal, metastatic, este una din acele pagini care ne dau dreptul sa vorbim, fara urma de ezitare, despre istoria onoarei in Europa de Est. Abia astept prima vizita oficiala a procurorului-sef al UE la Bucuresti...”, a scris Vladimir Tismăneanu pe Facebook.