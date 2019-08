Le-a propus să le facă rost de fete! Ce afaceri ilegale ar fi făcut fiica lui Gheorghe Dincă

Acuzații extrem de grave la adresa fiicei lui Gheorghe Dincă.

Nicolae Cilan, om de afaceri, susține că o știe bine pe Daniela Dincă.

Femeia le-a spus partenerilor săi de afaceri italieni că, dacă vor, le poate face rost de fete, acuză bărbatul.

„Am italieni care au confirmat că le-a oferit posibilitatea să se distreze cu niște fete”, a spus Nicolae Cilan, în direct, la Antena 3.

Nicolae Cilan susţine că partenerii lui din Italia sunt gata să depună mărturie în faţa autorităţilor în acest sens.

„Eu ce am știut, am spus. Când vorbeai cu ea, rânjea(...). Eu am constatat că doamna Daniela e protejată de autorități. Am dovezi și o să le prezint”, a încheiat Nicolae Cilan.

Procurorul-şef al DIICOT, Felix Bănilă, a dispus ca DIICOT - Structura Centrală din Bucureşti să preia de la DIICOT Craiova dosarul privind uciderea celor două adolescente la Caracal, fiind invocate complexitatea cauzei, mediatizarea excesivă şi resursele tehnice şi umane necesare aflării adevărului.

Gheorghe Dincă, suspectul crimelor de la Caracal, a fost dus la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru a fi supus unui control medical.

Potrivit unor surse judiciare, Dincă va fi dus vineri la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru a fi testat cu aparatul poligraf.

Citiți și:

Filmul crimelor din Caracal. Traseul lui Gheorghe Dincă din ziua dispariției Alexandrei, refăcut pas cu pas

Gheorghe Dincă, plecat la Craiova cu mașina de ocazie în ziua dispariției Alexandrei

Noi imagini în cazul crimelor din Caracal. Gheorghe Dincă a fost văzut în mall