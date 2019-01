Lia Olguța Vasilescu, mesaj dur pentru Iohannis: „Vreau să-i amintesc că și dumnealui, deși era profesor de fizică, și-a dorit să fie vicepremier și ministru de Interne”

Lia Olguța Vasilescu a avut o primă reacție după ce președintele Klaus Iohannis a trimis scrisorile în care argumentează refuzul numirilor ministrilor în Guvernul Dăncilă.

„Vreau să vă spun că e exact ceea ce ne așteptam. A scris ceva ca să nu se spună că nu a dat o motivare, dar nu are nicio legătură cu ce a solicitat CCR. La prima numire pentru funcția de ministru al Transporturilor vreau să-i amintesc domnului Iohannis că este o funcție politică și că și dumnealui, deși era profesor de fizică, și-a dorit să fie vicepremier și ministru de Interne, nefiind politic, din câte știu eu, și nici având altă calificare decât aceea de profesor de fizică.

De asemenea, aș vrea să-i reamintesc domnului Iohannis că am fost primar, la fel ca dumnealui, deci avem aceleași competențe, cu diferența că am condus un oraș dublu ca marime”.

Lia Olguța Vasilescu a explicat că îndeplinește toate criteriile ocupării unei funcții de minstru și că nu există niciun fel de motiv de nelegalitate sau de incompatibilitate.

„În ceea ce privește a doua respingere, vreau să reinterez ceea ce am spus și eu și colegii mei că nu există niciun fel de motiv de nelegalitate sau de incompatibilitate. Să nu uităm că am mai fost ministru, să nu uitîm că sunt deputat ales în Parlamentul României și s-ar fi constatat până acum dacă ar fi fost o stare de nelegalitate sau de incompatibilitate. Sunt cetățean român cu domiciliul în România. De asemenea, nu am niciun fel de condamnare penală, cum știți foarte bine. El cere o dovadă pentru aceste lucruri”.

„Aș vrea să mai spun că au mai fost șase miniștri numiți acum câteva zile pentru care nu a cerut niciun fel de confirmare suplimentară. Dacă își dorește atât de mult, eu o să-i trimit o copie după cartea mea de identitate fiindcă văd că serviciile pe care le are în subordine nu au fost în stare să găsească o copie”.

Olguța Vasilescu a mai spus că nu va acționa în vreun fel și că nu vrea să se victimizeze. „Intrăm într-un conflict instituțional declanșat într-o perioadă în care România chiar nu avea nevoie de un astfel de conflict”.

Președintele Iohannis a trimis două scrisori premierului Viorica Dăncilă în care argumentează refuzul pentru numirile pe care premierului le-a înaintat Palatului Cotroceni, în vederea ocupării funcțiilor vacante din Guvern.