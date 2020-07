Lia Olguța Vasilescu, despre intențiile PNL: 'Nu suntem chiar toți fraieri ca să nu ne prindem ce vor să facă'

”Am inteles de la Orban ca programul PSD a fost prost, ca doar il criticau zilnic cand il aplica PSD, dar e genial cand il aplica PNL.

Imediat dupa ce au venit la guvernare au intrerupt multe programe, in general din agricultura, dar acum se lauda ca le-au inventat ei doar pentru ca si-au dat seama ca erau bune si s-au hotarat sa le aplice din nou.

Ce te faci insa cand se lauda ca vor implementa si legi care sunt in vigoare cum e Legea privind reglementarea activitatii de telemunca? Daca nici macar de asta nu stiu ca e implementata, cand jumatate de tara a lucrat in baza ei in lunile de pandemie, ce sa mai zic? Alte lucruri le-au preluat, dar cu schemele lor golanesti, sa mai poata pradui ceva...

Fondul de investitii propus de Orban nu e la fel cu al PSD care il capitaliza cu profitul companiilor detinute de stat, si nu cu activele, cu proprietatile lor. Orban, in schimb, vrea sa capitalizeze fondul direct cu participatiile statului, iar cand va vinde pe bursa actiunile fondului, va vinde, de fapt, proprietatile, activele companiilor de stat.

Nu suntem chiar toti fraieri ca sa nu ne prindem ce vor sa faca! Uite asa veti ramane fara CEC, Hidroelectrica, Aeroportul Otopeni, TAROM, Portul Constanta si fara tot pe ce au mai pus prietenii lor geana sa ia pe bani putini, acum, in criza, cand totul de vinde pe nimic si fara ca Parlamentul sa poata face ceva”, a scris deputata Olguța Vasilescu pe Facebook.

Ea a reacționat și la declarația președintelui Klaus Iohannis din timpul prezentării planului de redresare economică. Lia Olguța Vasilescu spune că este o dovadă de ”mârlănie” să acuzi lipsa de viziune a guvernelor anterioare, în condițiile în care măsurile anunțate miercuri au fost, în mare parte, plagiate de la PSD: ”Ca sa inchei, mi se pare o marlanie sa acuzi de "lipsa de viziune" guvernele anterioare, cand tu le-ai furat peste 60 la suta din idei. Ca si cum ai plagia lucrarea unuia mai mult de jumatate si l-ai si certa ca n-a prea stiut pe unde sa puna virgulele...”

”Concluzie: au furat mai mult de jumatate din ce am apucat sa implementam noi si au stricat in sase luni, iar in restul au ascuns dupa fraze mestesugite ce au de gand sa fure in anii urmatori!”, mai susține deputa PSD.