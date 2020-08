Lider PNL, declarație șocantă după moartea unei gravide care nu credea în Covid-19: ”Vremea mesajelor soft a trecut”. Ce a putut să spună

O femeie în vârstă de 39 de săptămâni, gravidă în 7 luni, infectată cu noul coronavirus, a murit la spitalul din Timișoara, la care a ajuns în stare gravă. Se pare că femeia avea și alte afecțiuni și era în grupa de risc fiind și supraponderală.

Gravida a distribuit pe pagina sa de Facebook un mesaj conspiraționist conform căruia nu va purta mască de protecție ”pentru că facilitează reproducerea perfectă pentru bacteriile care pot ajunge în gură și în plămâni”, nu se va testa și nu se va vaccina, chiar dacă are are simptome de răceală.

”Știu deja că testul ar ieși pozitiv de C0V1D-I9 pentru a fi adăugat la numerele de „cazuri noi” crescând panica cu care se alimentează circul orchestrat de autorități și massmedia. Și nu am nevoie de carantină forțată, stat în spital cu forța sau luat medicamente degeaba.”, scria gravida pe Facebook.

Lider PNL: ”Se pare că Dumnezeu mai dă și cu parul”

Drama gravidei care a decedat pentru că nu a crezut în virus a fost aspru criticată de liderul PNL Eduard Boz.

”Se pare că Dumnezeu mai dă și cu parul

P.S: Nu nu poate fi vorba de nici o satisfactie cand citesti sau distribui un astfel de articol. Dar consider ca vremea mesajelor soft a trecut. Nerespectarea normelor de siguranta poate conduce la moarte, poate inchide companii, poate suspenda activitatea scolilor, a gradinitelor etc.

P.P.S.: de cand a inceput criza COVID parintii mei si-au vazut nepotii de maxim 3-4 ori (si atunci in situatii in care nu am avut de ales). Au afectiuni care ii fac vulnerabili in fata acestui virus. Cam cum credeti ca vor fi postările mele daca eu incerc sa-mi protejez parintii cu pretul bucuriei de a-si tine nepotii in brate, de a se juca cu ei, în schimb ar putea oricand, sa ia virusul de la unul care se increde in tot felul de teorii descreierate?!”, a scris Eduard Boz, pe pagina sa de Facebook.