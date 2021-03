Câte limitatoare de viteză au fost montate după drama din cartierul Andronache

Alexandru Stanca, un tânăr care locuieşte în zonă a făcut numeroase solicitări către autorităţi, însă abia acum au fost luate măsuri.

Șapte limitatoare au fost montate pe strada Mențiunii

''S-au făcut încă din 2018 mai multe sesizări către Administraţia străzilor. În momentul de faţă, din ce am înţeles eu de la vecini, deja au început să se monteze şapte limitatoare pe strada Menţiunii, ce e drept, foarte puţine, faţă de câte ar avea nevoie în mod normal nevoie cartierul. Chiar astăzi am discutat cu reprezentanţii Primăriei Sectorului 2, pe cărora vreau să le mulţumesc pentru amabilitate şi promptitudine. Ne-au spus că începând cu săptămâna viitoare o să ne întâlnim şi o să găsească variante pentru a pune în tot cartierul. Au fost răspunsi la cereri, dar au fost răspunsuri evazive. Ni s-a comunicat că o să se pună limitatoare, în limita bugetului. Chiar eu am spus că sunt dispus că vreau să le plătesc, însă mi s-a spus că nu pot să fac acest demers, pentru că nu am autorizaţii şi nu am avizele necesare şi risc să fiu amendat'', a spus bucureşteanul care a încearcat să rezolve această problemă.

Femeia de 56 de ani care a provocat tragedia din cartierul Andronache din Capitală a fost reţinută.

Şoferiţa a lovit un stâlp, apoi a fost proiectată în gardul unui imobil unde a omorât cele două fete, în Sectorul 2, cartierul Andronache. Ea riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.

Primarul Sectorului 2 le-a promis oamenilor că se vor găsi soluţii pentru ca zona Andronache să fie dotată cu limitatoare de viteză

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 din Capitală a declarat la Antena 3, că se vor lua măsuri pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

''Din păcate avem un sistem birocratic care nu ne permite să luăm decizii rapide în acest caz. Primul pas pe care îl vom face este să cerem dreptul de la Administraţia Străzilor să montăm noi limitatoare de viteză şi semne de circulaţie, pentru că în acest moment, Primăria Sectorului 2 nu are acest drept. Putem să îl avem dacă îl cerem şi dacă se aprobă. Din păcate, în acest moment nu îl avem. Am vorbit la Primăria Sectorului 1 care au cerut acest drept şi care îşi montează singuri semnele de circulaţie şi limitatoarele de viteză şi le-am cerut lor să ne spună cum au făcut acest lucru pentru a putea face şi noi o astfel de cerere formală. Mâine o să am o întâlnire cu domnul primar general, domnul Nicuşor Dan şi o să fie unul dintre subiectele de discuţie. Vom cere dreptul de a semne de circulaţie şi limitoare de viteză pentru tot sectorul'', declara primarul Sectorului 2 din Capitală, pe data de 1 Martie.

Ciți și: Tatăl uneia dintre fetițele moarte în accidentul din Capitală: ''Ei nu au pierdut controlul. Ei s-au certat pe drum şi au vrut să se omoare!''

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal