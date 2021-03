Tatăl uneia dintre fetițele moarte în accidentul din Capitală: ''Ei nu au pierdut controlul. Ei s-au certat pe drum şi au vrut să se omoare!''

''Ea mi-a omorât copilul! Nu a pierdut controlul. Ei s-au certat pe drum și au vrut să se omoare ei doi și au intrat în stâlp. Au omorât două vieți, doi pui, doi copii nevinovați. S-au certat și au vrut să se omoare'', a spus tatăl uneia dintre fetele care au murit în cumplitul accident.

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 din Capitală a ajuns luni după amiază la locul tragicului accident din cartierul Andronache, în care două tinere și-au pierdut viața.

''Aş vrea să spun că mă simt ca în filmul ''Moartea domnului Lăzărescu'', unde, din cauza birocraţiei excesive, au ajuns să îşi piardă viaţa două fiinţe umane, două fete. Tot ce putem face acum după este să ne uităm în stânga, în dreapta şi să spunem, să nu încercăm să aruncăm pisica şi să spunem nu e vina mea. Vin în faţa dumneavoastră şi vă spun că eu şi birocraţia română din acest moment suntem vinovaţi pentru moartea acestor fete'' , a spus primarul Sectorului 2.

Soferiţa care a ucis două fete în accidentul din cartierul Andronache a fost reţinută

"În baza probatorului administrat, polițiștii Brigăzii Rutiere au dispus masura reținerii pentru 24h față de conducătoarea auto, urmând ca aceasta să fie prezentată unității de parchet competente cu propunerea de a se dispune masura arestului preventiv.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului", spun poliţiştii.

Oamenii au fost revoltaţi că femeia de 56 de ani nu a fost reţinută imediat după accident

''De asemenea, revolta oamenilor se îndreaptă şi către Administaţia Locală, pentru că foarte mulţi oameni au transmis numeroase sesizări la Primăria Sectorului 2, dar şi la Administraţia Stăzilor în care au solicitat o trecere de pietoni dar şi limitatatoare de viteză, acestea fiind depuse încă din luna iunie a anului 2018. Până acum, oamenii nu primit niciun răspuns. Primarul Sectorului 2 le-a promis oamenilor că se vor găsi soluţii pentru ca zona Andronache va fi dotată cu limitatoare de viteză'', a transmis Raluca Bârcă, reporter Antena 3.

Primarul Secotorului 2: ''Vom cere dreptul de a semne de circulaţie şi limitatoare de viteză pentru tot sectorul''

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 din Capitală a intervenit în direct la Antena 3, unde a vorbit despre ce măsuri se vor lua pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

''Din păcate avem un sistem birocratic care nu ne permite să luăm decizii rapide în acest caz. Primul pas pe care îl vom face este să cerem dreptul de la Administraţia Străzilor să montăm noi limitatoare de viteză şi semne de circulaţie, pentru că în acest moment, Primăria Sectorului 2 nu are acest drept. Putem să îl avem dacă îl cerem şi dacă se aprobă. Din păcate, în acest moment nu îl avem. Am vorbit la Primăria Sectorului 1 care au cerut acest drept şi care îşi montează singuri semnele de circulaţie şi limitatoarele de viteză şi le-am cerut lor să ne spună cum au făcut acest lucru pentru a putea face şi noi o astfel de cerere formală. Mâine o să am o întâlnire cu domnul primar general, domnul Nicuşor Dan şi o să fie unul dintre subiectele de discuţie. Vom cere dreptul de a semne de circulaţie şi limitoare de viteză pentru tot sectorul'', a spus Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 din Capitală.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal