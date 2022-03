Un senator american îndeamnă la asasinarea lui Vladimir Putin. Reacția Rusiei

Graham (foto), un republican ales senator în statul Carolina de Sud, a postat următorul mesaj pe contul său de Twitter,

"Există vreun Brutus în Rusia? E vreun colonel Stauffenberg în armata rusă care să aibă mai mult succes în tentativa sa?

Singura cale pentru ca acest război să se încheie este să-l elimine cineva din Rusia pe acest tip.

Ar face țării sale și lumii întregi un mare serviciu."

Deși postarea lui Graham nu pomenește numele lui Putin, referințele istorice nu lasă loc de îndoială: Marcus Junius Brutus a fost conducătorul conspirației în urma căreia a fost asasinat Iulius Cezar, dictatorul Romei, în data de 15 martie, anul 44.

Colonelul Claus von Stauffenberg a fost membru al grupului de militari germani care au încercat să-l asasineze pe Adolf Hitler la 20 iulie 1944.

Von Stauffenberg este cel care a plasat o servietă cu explozibil în bunkerul lui Hitler de lângă Rastenburg, în Prusia estică. Hitler a supraviețuit exploziei iar conspiratorii au fost prinși și executați.

Într-o postare anterioară celei în care dădea exemplele lui Brutus și von Stauffenberg, senatorul republican a scris că "doar poporul rus" poate rezolva situația creată de Putin prin invazia Ucrainei.

"Ușor de zis, greu de făcut, dar dacă nu vreți să trăiți în întuneric pentru tot restul vieții, să fiți izolați de restul lumii într-o sărăcie mizerabilă (...) trebuie să vă ocupați de asta", a estimat el.

Graham, vechi critic al președintelui rus, a introdus miercuri în Senatul american o rezoluție în sprijinul unei investigații ONU asupra "crimelor împotriva umanității și a crimelor de război comise de Putin în Ucraina și în alte locuri".

Nexta_tv notează că ambasada Rusiei în SUA a reacționat la postările lui Graham spunând că îndemnul la asasinarea președintelui rus este o infracțiune și solicitând explicații autorităților americane.

❗️ #US Senator @LindseyGrahamSC's call for #Putin's assassination is criminal, says #Russian embassy. It demands an official explanation from the US.