Liviu Dragnea, critici dure pentru ANAF: Cei de acolo merg la multinaționale ca pisicuții, doar cu firmele românești sunt viteji

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat joi seara, la Antena 3, prestația inspectorilor ANAF, despre care spune voalat că ar favoriza companiile multinaționale.

"Eu am tot sperat că ANAF va înţelege că trebuie să controleze toate firmele din România, nu numai pe cele cu capital românesc, pentru că la cele cu capital străin, eu nu am nimic cu ele, dar bănuiesc că trebuie să aibă acelaşi regim, nu cred că vreo firmă din România dacă-şi face vreo filială într-un stat european, Fiscul de acolo îi ocoleşte, bănuiesc că trebuie să respecte aceleaşi legi. Păi, ANAF-ul nu prea merge la multinaţionale sau dacă merge, merg aşa, ca pisicuţii, în schimb, când vin la o firmă românească sunt foarte viteji", a declarat Liviu Dragnea, joi, la Antena 3.

Dragnea a promis că se va face o analiză a activității conducerii Fiscului. "La ANAF s-au tot schimbat conduceri. Eu aştept ca ministrul de Finanţe, în perioada următoare, să facă o analiză serioasă asupra activităţii ANAF şi să vadă: e bună, nu e bună, s-a schimbat atitudinea?".

Președintele PSD a acuzat ANAF că a chinuit firmele românești.

"Nu te duci direct cu sabia, pentru că prea mulţi ani au fost chinuiţi toţi de ANAF, de Antifraudă, de procurori, de toate instituţiile. (...) Legea prevenţiei, cei de la ANAF, şi nu numai ei, o dau la spate şi se fac că nu există. Or, nu putem accepta să nu se respecte o lege, şi eu sper ca ministrul de Finanţe, în perioada următoare, repet, să facă o analiză serioasă şi să o prezinte în cadrul coaliţiei de guvernare. Pentru că nu acceptăm - am vorbit şi eu şi domnul Tăriceanu subiectul ăsta - ca cei de la ANAF, nu toţi, dar unii de la ANAF să considere că toate firmele româneşti sunt firme infractoare, firme care încalcă legea şi că trebuie să fie lovite. Noi am construit programul de guvernare cu o componentă serioasă de sprijin pentru capitalul românesc şi se simte. De ce să nu le fie bine în totalitate, ajutaţi în primul rând, preveniţi în al doilea rând şi de-abia după aia, dacă persistă, să primească o amendă?", a mai spus Dragnea.