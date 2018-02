A fost salvat dintr-un accident rutier, dar s-a sinucis! Cum şi-a explicat gestul extrem

Detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul orădeanului de 61 de ani, găsit spânzurat în baie de vecina care îi ducea să mănânce. Omul îşi scosese casa la vânzare, trăia pe întuneric, fără curent şi fără căldură, după ce suferise un accident şi a rămas cu un handicap, nemaiputând să muncească.

Singurii care i-au fost alături au fost vecinii, însă nu pentru că omul le-ar fi cerut acest lucru, ci din proprie iniţiativă. "M-am oferit să-l ajut din ziua în care a ieşit din spital. Eu i-am scos şi ultimul salariu, banii de concediu medical, m-am dus să-i plătesc facturile, i-am luat de mâncare. Nu putea umbla, stătea mai tot timpul în pat, se deplasa doar prin curte, cu un cadru", îşi aduce aminte femeia din vecini.

Ultima dată, orădeanca şi-a văzut vecinul miercurea trecută, când i-a şi dus mâncare şi când bărbatul i s-a plâns că rezistă tot mai greu şi o duce tot mai prost. Nu i-a spus motivul, însă în casă era nu doar frig ci şi întuneric, semn că nu mai avea curent. "Cum joi am fost plecată, am mers să-i duc mâncare vineri. Uşa era deschisă iar el era cu spatele, spânzurat în baie. Am avut un şoc. Poliţiştii mi-au spus că cel mai probabil era mort de 24 de ore", a spus femeia, potrivit ebihoreanul.ro.