foto- Pexels

Un bărbat a stat peste trei ore inconștient pe un trotuar din București, în plină zi, iar toți trecătorii l-au ignorat complet.

În cele din urmă, o tânără s-a oprit lângă acesta și a sunat la 112.

Un echipaj medical a ajuns la fața locului, iar medicii au descoperit că bărbatul nu era nici băut, nici nu consumase vreo altă substanță care să-l aducă în acea stare.

"Azi sunt FURIOASA, MAHNITA si DEZAMAGITA!

Ne batem cu "pumnul in piept" pe Facebook, discutam politica si viitorul tarii, insa ne lipseste cu desavarsire spiritul civic si calitatea de a fi om!

In dimineata aceasta, in jurul orei 10:00, trecand grabita prin fata Hotelului Horoscop, observ cazut pe trotuar un cetatean la 30-35 de ani. Ma opresc ingrijorata si privesc perplexa la oamenii de pe terasa hotelului, care isi savurau cafeluta, "admirand peisajul". Baiatul respira, insa era inconstient si nu rectiona la intrebarile si miscarile mele. In timp ce asteptam sa ajunga un echipaj Smurd, un angajat al hotelului imi spune ca baiatul zace de vreo 3 ore (!!!!???!!!) pe trotuar si "chiar se intreba ce e cu el", moment in care am inceput sa tremur de nervi.

Paramedicul SMURD a ajuns imediat, a reusit sa il trezeasca pe cetatean si a chemat un echipaj, timp in care a constatat ca baiatul nu consumase nici bauturi alcoolice si nici substante interzise, ba chiar mai mult de atat, avea pansamente mari in zona subcostala stanga. Ce se intampla pe trotuarul din fata cladirii nu este responsabilitatea hotelului si nu ii acuz pe ei pentru cele intamplate. Insa ii acuz pe toti aceia care au stat nepasatori la terasa si au ales sa nu vada, pe toti angajatii companiei care au vazut un om cazut pe trotuar si au asteptat sa vina un trecator sa sune la 112 (dupa 3 ore!), pe toti cei care au calcat mai la dreapta sau la stanga, ca nu cumva sa se impiedice de corpul cuiva in suferinta.

Omul acela ar fi putut muri din cauza indiferentei noastre! Si ce e cel mai trist, sunt sigura ca astfel de cazuri se intampla in fiecare zi... Si nu pot sa nu ma gandesc: daca omul acela eram eu? Sau mama? Sau voi? Sau cineva drag voua? Iar oamenii ar fi trecut mai departe nepasatori...", a scris tânăra Laura Călin, pe contul sau de Facebook.