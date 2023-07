"Lacrimi pentru tinereţea voastră" | Ea este Flori, adolescenta care a murit alături de tatăl său, sub ochii îngroziţi ai mamei, în accidentul de la Buzău

Un cumplit accident rutier a curmat brusc două destine - fiică şi tată, chiar sub ochii mamei, la doar patru kilometri de casă.

Flori şi părinţii săi - Adrian şi Cristina - se îndreptau spre casă în noaptea de vineri spre sîmbătă, când o coliziune cu un TIR s-a dovedit fatală. Tragedia a avut loc pe DN 2C, dinspre Pogoanele către Padina, jud. Buzău, puţin după miezul nopţii.

Din motive necunoscute, tatăl (46 de ani), şofer cu experienţă, a pierdut controlul volanului şi a intrat în coliziunea în care şi-a pierdut viaţa, alături de fiica sa de doar 16 ani.

Erau doar la 4 kilometri de casă, doar că soarta le-a oprit brusc drumul.

Flori şi tatăl său, Adrian, au murit pe loc. Cristina, mama şi soţia, a fost transportată la spital în stare gravă.

„Drum lin către cer Floricica mea de primăvară!”

Vestea morţii i-a şocat pe cei care i-au cunposcut - rude, colegi, prieteni. Mesajele triste au împânzit reţelele de socializare.

„Adrian a făcut milioane de kilometri, era șofer pe TIR...și a murit la 4 kilometri de casa lui..”, „Doamne ferește!Dumnezeu să-i odihnească în pace! Multa putere Cristinei”, „Flori cea mai buna prietena nu o sa te uit niciodată”, „Un copil bun cuminte ascultătoare deșteaptă frumoasă drum lin printre stele”, „Ai plecat prea devreme prietena meaaa, întoarce-te”, „Doamne cata durere ! Sincere condoleanțe!”, „Golul lasat in urma este infinit, Flori - 17 ani, Adrian - 48 ani . Nu am cuvinte... (accident,fiica si tata) , nu-mi revin... O DOAMNE !!!! Dumnezeu sa va odihneasca in pace ! Lacrimi...pentru tineretea voastra !”, „Drum lin către cer Floricica mea de primăvară!”, „Dureros Dumnezeu sa o ierte”, sunt doar câteva dintre mesaje.