Accident mortal în Sibiu: Un tânăr a murit după ce s-a izbit cu mașina de un autobuz oprit în stație

Accident mortal în Sibiu. Un tânăr de 24 de ani şi-a pierdut viaţa după ce a intrat cu maşina în spatele unui autobuz care era oprit în staţie.

Din primele informaţii, şoferul nu purta centura de siguranţa şi avea viteză în momentul impactului.

Accidentul s-a produs în momentul în care tânărul care circula cu viteză a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de autobuzul care era oprit în staţie.

Apelul la 112 a fost dat chiar de o pasageră care se afla în mijlocul de transport.

”Eram în autobuz, în spate. Am simţit o bubuitură puternică. L-am văzut pe şoferul autobuzului că aleargă şi m-am panicat. Am vrut să văd ce se întâmplă şi nu puteam să ies pe uşa din spate. Când m-am uitat, am văzut o maşină distrusă în spatele autobuzului”, a spus pasagera.

În urma impactului, tânărul a intrat în stop cardio-respirator.

”Din păcate, în urma accidentului a rezultat decesul conducătorului auto. În continuare, poliţiştii Biroului Rutier Sibiu efectuează cercetări pentru a stabili cu certitudine cauza şi condiţiile în care s-a produs accidentul rutier, fiind deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a declarat Luciana Lazăr, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.

În urma accidentului, niciun pasager din autobuz nu a fost rănit.