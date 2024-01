Alegerile locale din București, 2024 | Robert Negoiţă: "Foarte probabil, voi fi candidatul PSD pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 3"

Primarul Sectorului 3 din București, Robert Negoiţă, a declarat că, foarte probabil, va fi candidatul PSD pentru un nou mandat la primăria de sector.

Sursa foto: Facebook/ Robert Negoita

Robert Negoiță a precizat, joi, că probabil va reveni în PSD. "Nu este o chestiune în care să decid eu. Am avut discuţiile, când se va întâmpla asta nu este o chestiune care să ţină de mine neapărat (...) Noi colaborăm deja (...) avem sprijin din partea grupului PSD din Consiliul Local", a afirmat Robert Negoiţă.



De asemenea, Negoiţă a fost dacă reprezintă o idee bună candidaturile comune ale PSD cu PNL."Nu am făcut o analiză, dar cred că oamenii maturi găsesc soluţii, am speranţa că avem de-a face cu această categorie de oameni", a răspuns Robert Negoiţă.



Totodată, el a reiterat că nu va candida la Primăria Capitalei.

"Soluţia nu este să merg eu la Primăria Generală, ci soluţia este că atribuţiile care pot fi preluate de sectoare trebuie transmise de la Primăria Generală la sectoare, pentru că toată lumea face descentralizare, subsidiaritate, adică decizia trebuie dusă cât mai aproape de cetăţean.

Primăria de sector este mult mai aproape de cetăţean decât Primăria Generală şi Bucureştiul astăzi trăieşte şi a ajuns la nivelul acesta în primul rând datorită primăriilor de sector, unele dintre ele care chiar îşi fac treaba şi reuşesc să creeze plusvaloare în acest oraş (...)

Soluţia corectă nu este să merg eu la Primăria Generală, ci cât mai multe atribuţii, cum e termia, de exemplu, ar trebui să treacă la sectoare, cel puţin la sectorul 3, asta este varianta corectă", a mai adăugat primarul Robert Negoiţă, la Digi24.

Robert Negoiţă susţine unirea PMB şi a CJ Ilfov într-o conducere metropolitană

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a opinat joi că Primăria Generală şi Consiliul Judeţean Ilfov ar trebui să se unească, pentru a forma o conducere metropolitană a zonei Bucureşti - Ilfov.

El a precizat pentru Digi 24 că primăriile de sector ar trebui să preia mai multe atribuţii de la Primăria Capitalei.

"Din punctul meu de vedere, reorganizarea administrativă - nu a Bucureştiului, ci a României - este absolut necesară. Avem mult prea multe localităţi faţă de câte am avea nevoie şi câte ne-am permite.

(În ce priveşte zona Bucureşti - Ilfov, n.r.) cred că ar trebui să avem o conducere metropolitană, cred că nu ar mai trebui să existe nici Primăria Generală, nici Consiliul Judeţean Ilfov. Cele două instituţii ar trebui să se unească. Probabil câteva comune de prin Ilfov ar trebui să fie regândite - eventual comasate câteva.

Eu am spus că trebuie transferate cât mai multe atribuţii dinspre Primăria Generală către primăriile de sector, pentru că sunt mult mai aproape de cetăţean, pentru că e zona în care în general se fac lucruri, se întâmplă ceva. La Primăria Generală, sincer... subţire", a spus el.

Negoiță, despre Nicușor Dan: "Un politruc, cu mâinile în buzunar şi netuns, nefrezat"

Negoiţă s-a referit şi la declaraţiile primarului general, Nicuşor Dan, conform căruia realizarea pasajului de la Doamna Ghica şi a celor trei pasaje construite recent în Sectoarele 3 şi 4 nu a fluidizat traficul din Capitală. El i-a reproşat edilului general şi faptul că nu dă primăriei de sector avize pentru construirea unor pasaje pe arterele administrate de PMB.

"E în stare să aducă un singur specialist - cât de incompetent ar fi acel specialist - care să ne spună că nu se fluidizează traficul? A făcut nişte afirmaţii absolut rupte de realitate, care nu-i fac onoare. Că nu s-a fluidizat circulaţia la Doamna Ghica, cu acel pasaj? A circulat pe acolo? Problema e că proiectul nu a fost continuat şi te propteşti în intersecţiile celelalte care nu au fost fluidizate.

Dar cum poate să spună cetăţenilor care au fost la mare anul trecut şi vor merge la mare anul viitor şi care ştiu ce fiasco, ce dezastru era ieşirea spre mare, înainte să facem noi pasajele? Cum poate să spună un om - pieton, nu primar general - că nu s-a rezolvat problema traficului la ieşirea din Bucureşti către A2?

Că în Sectorul 4, unde Daniel Băluţă a inaugurat un pasaj, unde era un dezastru în zonă circulaţia, iar acum se circulă absolut fluent...? Vă dau cifrele date de specialişti.

Vine un politruc, cu mâinile în buzunar şi netuns, nefrezat şi ne spune el nouă că părerea lui e că pasajele nu fluidizează traficul şi că pasajele care au fost făcute nu au fluidizat traficul. Mai mult de două milioane de ore economisim. Stăm mai puţin în trafic în fiecare an datorită pasajelor pe care le-am făcut la ieşirea din Bucureşti", a declarat el.

Negoiţă a mai spus că deşi Nicuşor Dan îi îndeamnă pe bucureşteni să folosească transportul public, acesta este deja "sufocat", iar metroul "nu face faţă" la orele de vârf. Primarul Sectorului 3 a mai precizat că susţine transportul în comun, dar că în unele situaţii acesta este de evitat.

"Nu cred că varianta corectă este să blocăm Bucureştiul până vom avea transport în comun. Întâi trebuie să demonstrăm că avem transport în comun eficient, decent, la capacitate. Şi după aia să vedem cum descurajăm mersul cu maşina", a adăugat el.

Sebastian Burduja a anunțat că își asumă candidatura la Primăria Capitalei

Liderul PNL Bucureşti, ministrul Sebastian Burduja, a declarat că îşi asumă candidatura la Primăria Capitalei, el precizând că este în fişa postului său, după ce a preluat şefia organizaţiei PNL Bucureşti.

"I-am spus public domnului Nicuşor Dan: Vrei să o baţi pe Firea? Trebuie să mă baţi mai întâi pe mine. Haide să facem alegeri primare. Nu mi-a răspuns", a mai spus Burduja, conform News.ro.

"E în fişa postului, pentru fiecare preşedinte de filială, să fie candidat la cea mai importantă funcţie din circumscripţia respectivă, în cazul Bucureştiului Primăria Generală.

Când eşti preşedinte de filială trebuie să îţi asumi şi nu ai o asumare mai important decât să dai ochi în ochi cu electoratul, să îi ceri votul, să îi ceri încrederea şi să demonstrezi că poţi să câştigi sau să ai un rezultat foarte bun", a mai spus liderul PNL Bucureşti, în emisiunea România Politică de la Prima News.