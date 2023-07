Autoritățile nu știu unde au fost relocați bătrânii de la căminul clandestin din Gorj, scoși din centru prin tufișuri | Cum a răspuns prefectul la întrebări

Detalii incredibile sunt scoase la iveală în urma verificărilor făcute la centrul de bătrâni clandestin din județul Gorj! Autoritățile nu cunosc nici până la această oră unde se află relocați bătrânii care erau aici.

Reporterii Antena 3 CNN au aflat că, în centrul închis de aseară, încă se află trei din cei șapte bătrâni.

O parte dintre bătrâni au fost cărați aseară din centrul clandestin prin tufișuri, prin vie si porumb, înveliți in cearșafur,i mai bine de jumătate de kilometru, pentru ca presa să nu afle.

Astăzi, prefectul de Gorj, Iulian Popescu, a cerut anchetă și nici el sau cei de la Agenţia pentru Inspecţie Socială nu au putut preciza unde se află bătrânii.

Reporter Antena 3 CNN: Toți pacienții au fost relocați?

Prefect: Da, este adevărat. Așa mi s-a pus în vedere.

Reporter Antena 3 CNN: Și locațiile? V-i s-a spus clar unde au fost mutați acești oameni?

Prefect: Nu foarte clar telefonic. Tocmai de asta am cerut o situație în scris. O să vă trimitem o situație completă a lor. A mai plecat încă o echipă pe teren, ca să mai facă o dată verificare la Țicleni. Există mai multe informații care nu s-au corelat, și tocmai de asta am dispus încă o dată să mai fie echipe în teren, astăzi, la Țicleni, și, de asemenea, am cerut instituțiilor implicate un raport pe acest subiect, al centrului neautorizat de la Țicleni.