Avion cu sute de pasageri, blocat de peste o oră, pe Aeroportul Băneasa, după aterizare. Oamenii nu au primit explicații: "Stăm aici ca niște prizonieri"

Un avion care trebuia să aterizeze pe Aeroportul Otopeni a ajuns pe Aeroportul Băneasa, iar pasagerii au stat blocați în aeronavă mai bine de o oră, fără să primească explicații de la echipaj. Unul dintre ei a relatat, în direct, la Antena 3 CNN, care este situația celor peste 200 de oameni aflați la bord.

Sursa foto: Profimedia Images

O aeronavă a companiei Ryanair, care a decolat de la Treviso, a aterizat la Aeroportul Băneasa, în intervalul de timp de 30 minute în care, la Aeroportul Otopeni, s-a facut degivrare/decontaminare pe una dintre pistele de aterizare.

Compania a refuzat să debarce pasagerii, decizia fiind să alimenteze, degivreze și să plece de la Băneasa la Otopeni.

Unul dintre cei peste 200 de pasageri din avion a dat detalii, la Antena 3 CNN:

"Acum o oră am aterizat. Am fost anunțați, cu 10 minute înainte de aterizare, că o să aterizăm pe Aeroportul Băneasa. Destinația inițială era Otopeni. S-a spus că Aeroportul Otopeni este închis pentru 30 de minute și că o să aterizăm pe Băneasa pentru că nava nu mai are nici suficient kerosen ca să survoleze aeroportul.

M-am uitat acum pe aterizări, am văzut că sunt aterizări pe Otopeni. Deci nu știu cât a fost închis sau care a fost de fapt problema.(...) Sunt 200 - 250 de pasageri blocați.

Unii dintre ei au de plecat în țară, de aici ,cu tot felul de autobuze și sună disperați. E și vremea urâtă, nu știu ce să facă. Nu ne dau jos din avion pentru că este un zvon, spus de un oficial al aeroportului, cum că Aeroportul Băneasa nu are personal de serviciu, nu are vameș și nu are bagajist, să dea jos câteva bagaje din avion. Așa ceva mi se pare ireal. De ce nu aduc o echipă din Otopeni să deservească acest aeroport?

Ni s-a comunicat că s-ar putea să plecăm către Otopeni. Dar nu se știe când și cum. Stăm aici în avion, ca niște animale, ca niște prizonieri.

Sunt mulți bătrâni, copii. (...) Se plimbă lumea prin avion, stau cu gecile pe ei. Sunt trei persoane cu dizabilități în avion, care sunt în cărucioare.", a precizat pasagerul.