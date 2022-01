Bărbat cu cangrenă la ambele picioare, trimis acasă de medici, în Iași

Deși suferă de o formă foarte gravă de cangrenă la membrele inferioare în urma unor degerături, un ieșean depistat cu SARS-CoV 2 a fost trimis acasă. Cazul a fost descoperit de preotul din Moşna, care umbla cu Boboteaza. Acesta i-a informat imediat pe membrii familiei acestuia.

Bărbatul, care locuiește singur de câțiva ani într-o casă veche, fără bani și la mila oamenilor din sat a fost găsit în stare gravă, cu picioarele învinețite de frig. Nepoata sa a fost prima care a sunat la ambulanță și a făcut tot ce i-a stat în putere pentru bărbatul care are pierderi de memorie constant.

Bărbatul a fost trimis acasă după ce a fost confirmat cu SARS CoV-2

”Luni seara am fost informați să mergem pentru că el este cu picioarele degerate. Nu am ajuns luni seara, marți dimineața am fost acolo, am chemat ambulanța, a venit, l-a luat, am lăsat un număr de contact pentru că el are pierderi de memorie în urma unui accident vascular”, povestește femeia.

După ce a stat internat o zi pe secția chirurgie, bărbatul a fost trimis acasă pentru că a fost confirmat cu COVID-19. În tot acest timp, nepoata sa nu a fost anunțată de nimeni.

”Ne-au spus că nu se moare din așa ceva”

”Am dat de rezidenta domnului doctor care mi-a spus în felul următor. Pacientul nu prezintă urgență chirurgicală, a fost depistat pozitiv și va merge acasă și va sta în carantină 14 zile și va reveni după perioada de carantinare pentru amputarea picioarelor.

Ne-au spus că nu se moare din așa ceva. Că ele nu sunt de acum, sunt de câteva luni degerate, dar acum câteva luni nici măcar nu era frig și că se usucă și singure, degetele”. mai spune nepoata bărbatului.

”Nu a venit nimeni la el, nu i s-a dat nimic, nu i s-a făcut nimic”

La scurt timp, femeia a sunat din nou la 112 deoarece bărbatul nu putea sta acasă în asemena condiții. Acesta a fost internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva Iași unde trebuia să urmeze un tratament însă ore bune nimeni nu s-a interesat de el, povestește nepoata sa.

”E un om sărac... Știți cum e? Când ajunge un om ca noi, e una. Într adevăr, poate ca nu e atât de spălat, avea haine curate pe el, eu l-am îmbrăcat, asta nu cred ca are vreo importanță, dar faptul ca fost externat seara la ora 8 și jumătate nu știu ce ar putea sa spună.

Nu a venit nimeni la el, nu i s-a dat nimic, nu i s-a făcut nimic de după amiaza sau de la cât a ajuns el la clinică”, a mai spus femeia.

Acum bărbatul se află la Spitalul Județean de Urgență din Iași, pe secția de Chirurgie unde urmează să-i fie amputate picioarele.

Reprezentanții spitalelor nu au putut fi contactați până la această oră pentru un punct de vedere.

