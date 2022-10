Un bărbat a mers cu covorul la moaştele Sfintei Parascheva. Cum şi-a explicat gestul

Pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva din Iași a trecut astăzi un pelerin cu un covor în braţe.

"Am adus un covor pentru Sfânta Parascheva. Păi dacă-i ziua ei pe 14 octombrie, am adus un covor. Venim în fiecare an, dar l-a trimis fata mea", a spus bărbatul, potrivit observatornews.ro.

"Dacă vii să te rogi, nu vii să te rogi ciudat. Vii ca să te rogi pentru sănătate, pentru binele casei, pentru familie. Am văzut pe cineva care dădea cu banii pe raclă. Ceva ciudat", a povestit un pelerin.

La cumpătare îndeamnă şi preoţii. "Obiectele pe care aduc şi le ating de racla sfintei Cuvioase Parascheva sunt expresia evlaviei pe care ei o au către sfânta. E bine să fie ponderaţi în ceea ce priveşte aceste obiecte. Uneori rămânem captivi zonei acesteia materiale, însă să ţinem cont că trăirea spirituală e în strânsă legătură cu sufletul nostru", spune Lucian Apopei, purtător de cuvânt MMB Iaşi, potrivit sursei citate.

CFR suplimentează trenurile de călători în aproape toată țara pentru pelerinajul la Sfânta Parascheva

CFR Călători suplimentează trenurile între Municipiul Iași și mai multe orașe mari din țară, precum București, Timișoara, Cluj Napoca, Brașov, Galați sau Constanța.

Pelerinajul a început sâmbătă, 8 octombrie, la ora 06.00, odată cu scoaterea raclei cu moaştele Sf. Cuvioase Parascheva din Catedrala Mitropolitană. Potrivit autorităţilor, peste 300.000 de pelerini sunt aşteptaţi să participe la manifestările religioase care se vor desfăşura la Catedrala Mitropolitană din Iaşi în următoarea săptămână.

Racla cu sfintele moaşte va rămâne în curtea catedralei până sâmbătă, 15 octombrie. Cea mai importantă zi și probabil cea mai plină este ziua de de 14 octombrie, când creştinii ortodocşi sărbătoresc hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.