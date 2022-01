Drama bărbatului care a vrut să se sinucidă după ce a văzut factura la curent: "Este foarte greu. Suntem disperaţi"

Bolnav şi ajuns la capătul puterilor bărbatul a cedat în momentul în care a văzut factura la curent în valoare de 800 de lei. Neavând decât un venit din ajutorul social în valoare de 120 de lei lunar şi o familie de întreținut, bărbatul a încercat să se sinucidă.

Alarma a dat-o unul din copii bărbatului care a apelat la primarul comunei. Din fericire, rana a fost superficială.

„Am plătit odată 600 de lei, acuma iar 800. M-am supărat! Mai sunt şi bolnav cu spatele. Noroc cu domnul primar care ne-a ajutat. Ne-a dat, dar şi dânsul cât să ne mai dea? Să dea Dumnezeu să îl ţină sănătos că dacă nu ar fi el... Acum am dat pe mâncare 300 de lei, necesarul. Cu factura nu ştiu ce să fac", spune bărbatul vizibil afectat de situaţie.

„Este foarte greu. Suntem disperați"

„A căzut. Eu făceam baie la copil şi am auzit o bubuitură. M-am dus repede la bucătărie şi am văzut patru cuțite, două în mână şi două pe jos. I-am luat cuțitele şi am plecat în casă la copil. Este foarte greu. Noi am avut noroc cu domnul primar care ne-a ajutat. Nu cred că putem achita factura", spune soţia bărbatului.

Primar: "160 de persoane sunt în aceeași situaţie. Actualul guvern trebuie să se gândească şi la ei"

Întrebat despre acest caz primarul comunei Turburea a făcut un apel la decidenți să găsească soluţii şi pentru acești oameni care acum sunt extrem de speriați.

„Actualul guvern trebuie să se gândească şi la ei. Ne gândim la acele pensii speciale, pensiile alea mare ale unor funcționari publici. Aceşti oameni primesc o indemnizație de 120 lei. Ce poate să facă un biet om cu banii aştia. În comună Turburea beneficiari ai legii 140 sunt 80 de dosare. Ar fi cam 160 de oameni care beneficiază de ajutorul acesta. Majoritatea sunt disperați. Aseară când am primit telefon de la copilul acestui om pe care l-am găsit într-o stare destul de rea", a spus primarul Ion Bârca la Antena 3.

