Bojdeuca lui Ion Creangă a fost modernizată. Imaginile care au stârnit un val de critici și ironii: "Se poate închiria în regim hotelier?"

Bojdeuca lui Ion Creangă va putea fi vizitată din nou, după ce a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Cu toate acestea, fotografiile publicate pe internet au atras un val de critici și ironii din partea oamenilor.

Sursa foto: ziaruldeiaşi.ro

Recent, autoritățile ieșene au anunțat că Bojdeuca lui Ion Creangă va putea fi vizitată din nou, începând cu luna decembrie, întrucât lucrările de modernizare s-au finalizat.

Cu toate acestea, imaginile publicate de autorități pe internet au stârnit un val de reacții, oamenii fiind dezamăgiți de faptul că bojdeuca este mult prea modernă, iar aspectul pe care îl are acum nu mai amintește de vremurile în care a trăit Ion Creangă.

"Au pus parchet pe jos în bojdeucă? Îmi vine să vomit!“, a scris cineva.

"În ce lux a trăit Creangă! Doamne!!! Nu pot să cred! Mai fac și publicitate!", este un alt comentariu.

"Au stricat-o şi pe asta! Creangă avea parchet triplu stratificat în bojdeucă? Şi ferestre din plastic cu geam termopan? Văleu! Şi acum câinii se joacă cu motoceii? Am fost eu la o şcoală greşită sau ăştia nu au fost deloc la şcoală?", a scris alcineva.

"Se poate închiria în regim hotelier? E numai bună de pus pe Air BNB“, a adăugat, ironic, cineva.

Pe de altă parte, Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, susține că Bojdeuca lui Ion Creangă și-a păstrat farmecul unic.

"Călător pe meridiane culturale, așa s-a numit proiectul prin care am reabilitat întreg ansamblul muzeal cu fonduri europene, printr-un parteneriat implementat împreună cu Primăria Fălești Și Consiliul Raional Fălești din Republica Moldova.

Prin acest proiect, am efectuat lucrări de restaurare și securizare a bojdeucii, lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii muzeului, refacerea amfiteatrului și circulațiilor pietonale, reamenajarea spațiului verde și refacerea sistemului de iluminat. Mă bucur că am încheiat cu succes etapa lucrărilor și că am reușit să conservăm farmecul unic al bojdeucii.

Vă reamintesc că Bojdeuca lui Ion Creangă este primul muzeu literar din România, inaugurat în 1918, și cel mai vizitat Muzeu din rețeaua Muzeul Național al Literaturii Române Iași. Încă puțin și vă reașteptăm să descoperiți lumea lui Ion Creangă, în Bojdeuca din Dealul Țicăului", a scris Costel Alexe, pe Facebook.