Un tânăr din Argeș, în topul celor mai mari poeți din Spania. Povestea românului care i-a cucerit pe spanioli

Românul Mihai Gane a devenit al doilea cel mai bine vândut poet din Spania, după marele Federico Garcia Lorca.

Sursa foto: Facebook

În vârstă de 30 de ani, românul Mihai Gane a lansat, în această toamnă, un nou volum de poezii, pe care l-a numit "Puedes hacerme lo que quieras" (Poți să-mi faci ce vrei).

Revista spaniolă "El Cultural” a plasat acest nou proiect al lui Mihai pe locul al doilea în lista celor mai bune cărți de poezie, primul loc fiind ocupat de "Antologia Poetica” a faimosului poet Federico Garcia Lorca.

”Volumele pe care le scriu se plasează pe primele poziții de cum ieșim pe piață. Iar de data asta sunt și în compania lui Lorca, ceea ce este mult mai special.

Mă onorează foarte mult compania marelui Garcia Lorca în acest top special, normal. Este cel mai mare poet din istoria Spaniei! Sper ca noul meu volum să fie la înălțimea așteptărilor”, a declarat Mihai Gane, pentru Adevărul.

Până acum, românul a publicat patru volume de poezii, vândute în peste 100.000 de exemplare, în toată lumea.

"Am lucrat la noul volum undeva la un an de zile. Ideea o macin de mai mult timp, chiar din perioada pandemiei.

Inițial, am scris un alt volum, pe care nu l-am publicat atunci, dar l-am lăsat în sertar și acum l-am readus la viață sub altă formă, sub alte subiecte”, mai spune Mihai Gane.

Deși se bucură de o popularitate uriașă în Spania și în America Latină, editurile din România nu manifestă prea mult interes pentru o colaborare, motiv pentru care poetul român este mai puțin cunoscut în țară.

Originar din comuna argeşeană Lereşti şi stabilit în Spania cu familia de când avea nouă ani, Miguel (Mihai) Gane (30 de ani) este, în prezent, cel mai bine vândut poet în Spania.

În 2017, a fost nominalizat la Premiul Naţional de Poezie din Spania, fiind la un pas de a primi premiul pentru cea mai bună carte de poezie a anului.