Români arestaţi în Italia pentru că făceau parte dintr-o reţea internaţională de trafic de droguri. Cum funcţiona organizaţia

Carabinierii din Foggia, în cadrul unei anchete ample coordonate de Parchetul local, au pus în aplicare un ordin de arestare preventivă emis împotriva a 24 de persoane, dintre care 19 au fost reținute și 5 au fost plasate în arest la domiciliu cu brățări electronice, fiind acuzate de trafic, deținere și comercializare de stupefiante. Activitatea, monitorizată din mai 2024 până în aprilie 2025, ar fi fost desfășurată de cetățeni, cu vârste cuprinse între 23 și 61 de ani, de naționalitate italiană, albaneză, georgiană și română, activi nu numai în provincia Foggia, ci și în Rieti, Emilia Romagna și Molise.

Ancheta a început cu monitorizarea unui bărbat albanez în vârstă de 36 de ani, cu antecedente penale, despre care se crede că este principalul coordonator al reţelei de trafic de droguri şi creierul din spatele unei operațiuni de trafic de cocaină la scară largă cu sediul în Foggia, relatează presa din Italia.

Suspectul ar fi achiziționat cocaina vrac, prin intermediul unor conaționali stabiliți în nordul Italiei și apoi ar fi reintrodus-o pe piață cu ajutorul unor persoane considerate colaboratori de încredere și apropiaţi.

Rețeaua de trafic de droguri ar fi gestionat o cantitate de 5 până la 10 kg de cocaină pe lună, achiziționată la peste 22 de euro pe gram și revândută la un preț variabil în funcție de cantitățile solicitate între 30 și 50 de euro pe gram, generând profituri lunare estimate la aproximativ 200.000 de euro.

Suspecții ar fi păstrat drogurile în depozite păzite, unde substanţele interzise erau ambalate pentru livrarea ulterioară. Una dintre capturile efectuate în timpul anchetei, care a implicat 2 kg de cocaină originară din Bolivia, ar fi arătat calitatea înaltă a drogului, a cărui puritate s-a dovedit a fi de 96% în urma analizelor de laborator efectuate ulterior de carabinieri.

În plus, urmărirea și observarea curierilor desemnați pentru transportul de droguri din nordul Italiei către Foggia ar fi dus la identificarea a șapte suspecți cu domiciliul în provincia Parma, care ar fi creat o rețea independentă de trafic de droguri cu o cifră de afaceri și mai mare.

Drogurile erau ascunse în mașini echipate cu fund dublu, se foloseau telefoane criptate, iar veniturile erau transferate în Albania prin intermediul unor șoferi de autobuz, așa cum s-a constatat în ianuarie anul trecut, când carabinierii au confiscat suma de 40.000 de euro în numerar, livrată într-o parcare pentru tiruri.