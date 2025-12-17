Şofer român jefuit într-o parcare din Germania. Bărbatul se simţea rău şi adormise în cabina maşinii

Poliția germană continuă verificările pentru a stabili exact tipul cosmeticelor furate și valoarea totală a pagubei. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un șofer român de camion, în vârstă de 47 de ani, a fost jefuit în parcarea „Schutter” de pe autostrada A5, în zona Friesenheim din Germania. Semiremorca sa, încărcată cu produse cosmetice, a fost golită, iar bărbatul a rămas şi fără bani, telefon şi GPS.

Niște indivizi deocamdată neidentificați au descărcat în acea noapte mai multe zeci de paleți cu cosmetice din semiremorca înmatriculată în România și au dispărut fără urmă.

Potrivit poliției, șoferul a declarat că, în timpul nopții, din cauza unei stări puternice de greață, s-a întins să doarmă în cabina vehiculului. Când s-a trezit, a constatat că marfa din remorcă fusese furată, iar din cabina camionului dispăruseră portofelul, telefonul mobil și un dispozitiv de navigație din cabină.

Anchetatorii din Offenburg iau în calcul și varianta ca românului să-i fi fost administrată o substanță necunoscută. Bărbatul a acceptat să i se recolteze o probă de sânge, pentru a se stabili dacă a fost sau nu drogat în timpul jafului.

Poliția continuă verificările pentru a stabili exact tipul cosmeticelor furate și valoarea totală a pagubei. Autoritățile fac apel la populaţie şi îi îndeamnă pe cei care au observat persoane suspecte sau vehicule care ar fi putut fi folosite în jaf în noaptea respectivă în parcarea „Schutter” să contacteze de urgenţă poliția.