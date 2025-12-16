Momentul în care un hoț de buzunare român este demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar s-a întors la Londra. Bine ai venit”

Un hoț de buzunare român este demascat la Londra de un influencer FOTO: Facebook/ Diego Galdino

Un influencer din Londra a demascat un hoţ român de buzunare, iar imaginile sunt virale pe internet. Creatorul de conţinut este faimos pe reţelele sociale pentru că urmăreşte astfel de infractori şi-i pulverizează cu spray roşu atunci când îi prinde.

Videoclipul cu hoţul român are peste 44.000 de aprecieri.

Creatorul de conţinut scrie în postarea care însoţeşte imaginile cu momentul demascării românului că acesta se numeşte Antoc Bulache şi că este cunoscut pentru că fură din buzunare.

De asemenea inluencerul afirmă că românul a fost plecat o perioadă în Irlanda, dar a revenit în capitala britanică pentru a comite furturi.

„BULAC ANTOCHE Una dintre cele mai cunoscute persoane din acest domeniu s-a întors la Londra pentru a fura. După ce a fost stropit cu vopsea în ultimele luni, a furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau să meargă bine acolo, așa că s-a întors la Londra. Bine ai venit. Din nou”, a scris Diego Galdino în postarea lui.

Pentru a marca hoții, Diego Galdino folosește un spray cu vopsea roșie pe care îl pulverizează asupra lor.

Videoclipul are peste 44.800 aprecieri și mai mult de 3.000 de comentarii.