Britanic stabilit la Cluj, șocat de prețurile din restaurantele din România: ”M-am ridicat și am plecat”

Un britanic stabilit la Cluj și-a vărsat nemulțumirea față de creșterea prețurilor din România, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Facebook/Aaron Roberts

Aaron Roberts, un fotograf britanic stabilit la Cluj, a publicat mai multe mesaje prin care critică stilul de business practicat la Cluj în restaurante, dar și faptul că oamenii acceptă orice creștere de preț, scrie stiridiaspora.ro.

Britanicul a povestit cum a rămas șocat de prețurile unui restaurant din Cluj și spune că lucrurile au scăpat de sub control.

”M-am ridicat și am plecat”

”Nu știu ce se întâmplă. Dar am intrat în Marty Eatery zilele trecute și am fost aproape dezamăgit de prețuri. M-am ridicat și am plecat, nu pentru că nu îmi permit, ci pentru că este total inacceptabil să plătesc astfel de prețuri și refuz să le accept.

”Oamenii sunt complici, plătesc oricum”

Chiar scapă de sub control, dar oamenii sunt complici și lasă să se întâmple. Din perspectiva afacerii, de ce să ceară prețuri uriașe și să creeze o confuzie cu reducerile pentru a da impresii false despre ceea ce este „normal”, dacă oamenii plătesc oricum.

De asemenea, am observat o practică, cresc prețul produsului și apoi pun reducere. Dar până la urmă este același preț ca înainte de reducere”, a mai scris fotograful britanic.

”Lucrurile stau așa în majoritatea localurilor. Peste tot, de circa doi ani prețurile au crescut de două sau chiar de trei ori, iar oamenii se pare că acceptă situația într-o resemnare de neînțeles!”, a transmis britanicul într-un mesaj pe Facebook.