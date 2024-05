Buzăul a devenit capitala distracţiei pentru copii în acest weekend, odată cu începutul celei de-a patra ediţii a festivalului ANTANTE. Organizatorii au pregătit numeroase surprize în acest an, printre care concerte, teatru de păpuşi sau spectacole stradale.

Bulevardul Nicolae Bălcescu din Buzăului s-a transformat la propriu într-o scenă imensă odată cu startul celei de-a patra ediţii a festivalului ANTANTE.

În 2023, aproape 20 de mii de oameni au participat la festival, un record pe care organizatorii îşi propun să îl doboare anul acesta.

"Ne dorim cu acest festival să ne înscriem pe harta marilor festivale europene şi să avem anul viitor cât mai mulţi artişti străini şi să creştem cumva calitatea ofertei culturale şi să ne educăm publicul în acelaşi timp. Să devină strada practic un dialog social, un spaţiu în care oamenii se pot întâlni cu artiştii, pot vedea spectacole inedite, noi, pentru ei.", a declarat Ștefan Craiu – directorul festivalului.

Şi Constantin Toma, primarul municipiului Buzău s-arătat bucuros de eveniment.

"În primul rând este o mare bucurie, suntem la a 4-a ediţie, dar din acest an am fost certificaţi de cei de la Uniunea Europeană ca festival european de artă stradală, iar premiera este că la Buzău acest festival de artă stradală se întâmplă 100% în stradă. Anul trecut am avut 20.000 de participanţi în două zile jumate, cred că o să depăşim anul ăsta, pentru că avem foarte mulţi artişti din străinătate, inclusiv Argentina, Chile, Coreea de Sud. Magie, teatru, muzică, circ, ateliere pe diferite arte, cu mulţi copii, un lucru extraordinar.", a spus edilul.

Festivalul se va încheia duminică seară, cu un concert susținut de Mario Fresh.