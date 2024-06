„A început să plouă cu scaune și sticle”. Suporterii englezi și sârbi s-au bătut înaintea meciului Anglia-Serbia de la EURO 2024

Un suporter englez și un ofițer de poliție s-au ales cu răni grave la cap, duminică, după ce mai muți „huligani” au atacat un bar în care suporterii sârbi consumau băuturi înainte de meciul Serbia - Anglia de la Euro 2024, programat la ora 22:00.

Duminică, zeci de sârbi care se aflau în fața unui bar de pe Arminstraße, în centrul orașului Gelsenkirchen, au fost atacați de fanii englezi.

Se pare că un grup de "huligani", a căror naționalitate nu a fost confirmată, au fost văzuți de "observatorii" poliției britanice cum se grăbeau spre un bar în care aproximativ 30 de fani sârbi își savurau băuturile, cu cinci ore înainte de startul primului meci al Angliei.

"A început să plouă cu scaune, sticle și tot ce vă puteți imagina", a declarat un martor ocular. Autorii violențelor au fugit de la locul faptei în timp ce au sosit aproximativ 200 de polițiști germani antirevoltă.

English fans attacked Serbian fans at a cafe in Gelsenkirchen, Germany, before Serbia takes on England today in #EURO2024.



The result?



The English fans quickly learned the meaning of “FAFO” as they had to scatter down the street like rats. pic.twitter.com/RLqS9UYg1z