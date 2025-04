O maşină a explodat într-o zonă plină cu turişti din Amsterdam. Şoferul a ieşit în flăcări, iar câţiva martori i-au sărit în ajutor

Scene şocante s-au petrecut joi în Piaţa Dam, aflată în centrul istoric al oraşului Amsterdam. O maşină a explodat într-o zonă plină cu turişti, iar şoferul a ieşit în flăcări. Deşi erau panicaţi, pentru că nu înţelegeau ce se întâmplă, câţiva martori i-au sărit în ajutor bărbatului. Atenţie, urmează detalii care vă pot afecta emoţional.

Potrivit publicaţiei The Independent, incidentul terifiant de joi a avut loc la doar câţiva metri distanţă de locul în care, zilele trecute, un bărbat înarmat cu un cuțit a atacat persoane în piața Dam. Individul a fost imobilizat de un turist britanic. Momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în centrul istoric al oraşului.

În imaginile surprinse înainte ca autoturismul să fie înghiţit de flăcări se observă cum turiştii încep să fugă în toate părţile, speriaţi de bubuitura puternică. Iar la câteva clipe după zgomotul asurzitor, din maşină a ieşit bărbatul aflat la volan, ale cărui haine au luat foc. Primele indicii ale poliţiştilor din Amsterdam arată că șoferul, un cetățean olandez de 50 de ani, a fost responsabil pentru provocarea incendiului.

