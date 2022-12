Capul "mafiei" hârtiei igienice era să scape de vizita mascaților din cauza unor informații publicate eronat la avizier

Un bărbat din Dej s-a trezit cu poliţia peste el în casă, la ora 5.30 dimineaţa. Abia după ce l-au identificat şi-au dat seama că nu e capul "mafiei" hârtiei igienice. Acesta se afla la două uşi distanţă.

Sursa foto: hepta

Confuzia polițiștilor s-a produs pentru că la avizier apartamentele din bloc apar în ordinea greşită. Agenţii îl căutau de fapt pe unul dintre cei cinci bărbaţi care au furat hârtie igienică în valoare de 220.000 de lei de la un depozit din Dej.

Poliţiştii au dat buzna în casa omului şi l-au imobilizat fără ca bărbatul să aibă timp să spună că este vorba de o greșeală. Ulterior, polițiștii l-au legitimat pe acesta şi au realizat că au greşit apartamentul din cauza avizierului, care avea numele proprietarilor puse în ordine incorectă.

Oamenii legii şi-au cerut scuze şi au mers mai departe să îl caute pe infractor, care se afla la doar două apartamente distanţă.

"Am ieşit din dormitor, se auzeau bătăi puternice în uşă. Deschide, poliţia, poliţia. Eu am crezut că este o glumă. Am deschis uşa cum o deschid acum. M-au prins de mână, mi-au sucit mâna la spate şi m-au pus jos.", a mărturisit bărbatul care a rămas cu o sperietură puternică.

Într-un final, polițiștii au reuşit să îl prindă pe liderul infractorilor care furau hârtie igienică şi apoi o vindeau unor magazine, potrivit observatornews.ro.