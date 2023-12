Casă cuprinsă de flăcări, în Dâmbovicioara, judeţul Argeş! Incendiul ar fi pornit de la coşul de fum care era defect

O casă a fost distrusă de flăcări, în această dimineaţă, în Dâmbovicioara, judeţul Argeş.

Incendiul a fost anunţat de vecini care le-au spus pompierilor că focul este puternic şi riscă să ajungă şi la alte case. Au fost trimise patru echipaje de salvatori, unele să stingă flăcările, altele să se asigure că pot proteja locuințele din apropiere.

Proprietarii casei au reuşit să iasă la timp din locuinţa care a ars ca o torţă. Două ore a durat intervenţia pompierilor.

Din păcate, locuinţa nu a mai putut fi salvată.

Incendiul ar fi pornit de la un coşul de fum defect

Focul ar fi pornit de la coşul de fum care era defect.

"Pompierii intervin în localitatea Dâmbovicioara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă. La fața locului au fost alocate patru echipaje cu trei autospeciale pentru stingerea incendiilor și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat. Incendiul se manifesta la întreaga locuință, cu posibilitate de propagare la vecinătăți. Nu au fost identificate persoane în interiorul locuinței”, a transmis ISU Argeș.

Un bloc din Sectorul 4 al Capitalei a luat foc, luni dimineaţă. Incendiul ar fi pornit de la o candelă

Zeci de oameni au fost în pericol de moarte în această dimineață, după ce un bloc de locuințe din Sectorul 4 al Capitalei a luat foc.

Incendiul s-a declanșat la un apartament situat la parterul imobilului din Aleea Cricovul Sărat.

Potrivit unui martor, incidentul s-a produs între orele 3:30 şi 4:30, când majoritatea locatarilor dormeau.

"Norocul meu e că eram treaz la ora aia. Am trezit-o pe mama. M-am uitat pe vizor şi era fum pe casa scării. Am apucat să luăm câinele, nici nu am apucat să îmbrăcăm bine, şi am ieșit pe scări, printr-un fum negru", a spus un tânăr care locuiește în imobilul afectat.

"În timp ce pompierii încercau să stingă focul, noi ne asfixiam în apartamente", a declarat o locatară.

"Nu puteam coborî pe scări de fum. Am crezut că murim acolo. Holul apartamentului era deja inundat de fum", a adăugat femeia.