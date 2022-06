O casă din Cluj a sărit în aer. Cum au fost salvați de vecini proprietarii, soț și soție

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Apahida au fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 14.50 cu privire la la o explozie care s-ar fi produs la o lucuință de pe strada 8 Martie, din localitatea Apahida.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, echipaje de pompieri si echipaje medicale, aceștia din urmă luând măsurile necesare pentru salvarea a 2 persoane de circa 60 de ani, care ar fi suferit arsuri de aproximativ 40% din suprafața corpului.

"Am auzit o bubuitură, dormeam cu copilul și când am văzut că iese praf, fum nu era. Am fugit, poarta era închisă, am sărit gardul și cu încă 2 vecini am procedat la ridicarea molozului de pe victimă, de pe doamna Cornelia și am ridicat ușa.

M-am tăiat într-un ciob, să putem salva, și vecinul, fost polițist, ne-a dat indicații s-o punem într-o poziție până la venirea ambulanței. Comunica, o durea foarte tare un picior, de la explozie cred", a povestit un vecin.

"Suntem vecini şi a zis că soţul a vrut să prindă aragazul şi a bufnit. Cred că a fost scurgere de gaz", spune alt martor.

În continuare sunt efectuate cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor care au condus la acest incident.