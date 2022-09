Demers Antena 3 | Cât au făcut primarii de sector din Bucureşti din ce au promis: "Cred că Sectorul 1 s-a întors în trecut"

Începem acest demers cu sectorul 1 al Capitalei unde campania electorală a fost vedeta anului 2020. Cu acuzaţii din ambele tabere şi declaraţii încheiate cu plângeri penale, bătălia a fost una strânsă.

În anul 2020, bătălia pentru cel mai bogat sector s-a dat între Clotilde Armand şi Daniel Tudorache. Clotilde Armand a reuşit să-i convingă pe 40.95% dintre votanţi că este cea mai potrivită pentru a conduce primăria din Banu Manta.

Aşa că am scos lista de promisiuni şi am încercat să vedem care dintre acestea au devenit realitate.

Prima oprire, problema locurilor de parcare

Clotilde Armand a promis construirea a zece mii de locuri de parcare în subteran sau în sistem de tip park and ride în cele mai aglomerate zone ale sectorului. Mai exact, în zona parcului Bazilescu sau în zona Pieţei Victoriei. La acest capitol, edilul a eşuat lamentabil până în acest moment.

Aşa că am mers mai departe către zona promisiunilor legate de spaţiile verzi, iar Promenada Verde a fost cel mai promovat proiect din campania electorală.

Lucrarea ar fi trebuit să fie finalizată în termen de doi ani. În schimb, în aceşti doi ani, avem un singur kilometru şi doar câteva bănci amplasate în zonă.

Promisiunea edilului cuprindea 44 de km de promenadă cu piste pentru biciclişti, piste de alergare şi nu numai. Am încercat să aflăm cum văd situaţia şi cei care au susţinut-o pe Clotilde Armand, aşa că am făcut un popas în tabăra liberală.

"Din păcate, în aceşti doi ani, sectorul 1 nu doar că a rămas pe loc. Cred că s-a întors câţiva ani buni în trecut. A fost o decizie la momentul respectiv din care am învăţat cu toţii.", spune Ramona Porumb, viceprimarul Sectorului 1.

În schimb, liderul de atunci al formaţiunii USR-PLUS, susţine că edilul se află pe drumul cel bun. Dan Barna spune că proiectele din sectorul 1 aşteaptă doar o echilibrare politică în consiliul local, iar până acum s-au asfaltat străzi şi s-au făcut investiţii serioase în şcoli.

"Cred că în lunile şi în anul următor, unele dintre proiectele care acum sunt în implementare vor fi cu siguranţă finalizate şi dacă pe zona aceasta de energie, de deşeuri, sectorul se schimbă semnificativ. Sunt foarte optimist asupra succesului acestui mandat.", spune Dan Barna, fostul președinte USR.

Am încercat să discutăm şi cu edilul celui mai bogat sector. Am sunat-o, i-am scris sms-uri, i-am trimis şi un mail oficial pentru a-şi susţine punctul de vedere, însă nu am primit niciun răspuns.