Caz revoltător în Iași. Un escroc i-a vând bilete false la Untold unei tinere. Femeia a fost amenințată cu moartea de individ

Un bărbat din Iași a înșelat o tânără vânzându-i bilete false la festivalul Untold, iar apoi l-a amenințat cu moartea pe un prieten al victimei, care îl sunase să-i ceară socoteala.

Escrocul a recunoscut nonșalat infracțiunile, iar apoi a spus că le va băga păgubiților „un glonț în cap”. Polițiștii au extins urmărirea penală și pentru amenințare.

Pe lângă infracţiunea de înşelăciune, Vlad Richiteanu este acuzat şi de ameninţare, potrivit unor înregistrări publicate de „Ziarul de Iaşi”.

„Data viitoare când mai plăteşti pentru aşa ceva, tu şi tovarăşii tăi să vă gândiţi de două ori înainte. Şi ţi-am spus, nu mă supăra, că s-ar putea să mă pun în mişcare să te caut şi nu o să-ţi convină, crede-mă. Nu sunt genul de om care să caute toţi agaricii, în p*** mea, eu fac 2-300 de milioane pe săptămână, nu mă interesează. Da, din ţepe. Trebuie să profiţi de pe urma proştilor. Asta e viaţa, dacă eşti prost, plăteşti”, spune escrocul, într-o înregistrare audio.

Acesta continuă: „Nu mă interesează de Poliţie. Mă ocup cu chestia asta de cinci ani de zile. Am dat de sute de proşti, crede-mă nu am fost în viaţa mea într-o secţie de Poliţie. Şi nici nu am să mă duc, că nu am de ce. Poliţia nu are ce să-mi facă (...) O să râdă, în p*** mea de voi că sunteţi proşti.”

Escrocul termină conversaţia cu o ameninţare cu moartea: „vedeţi-vă dracu de treaba voastră, că după aia ajungeţi pe la televizor morţi şi vă întrebaţi de ce doamne, ce s-a întâmplat, ce am făcut eu. Păi, de aia, că sunteţi proşti (...) Treaba e simplă: veniţi la mine, vă bag în curte, vă bag câte un glonţ în cap la fiecare. Frumos, permis de armă legal, violare de domiciliu şi voi muriţi ca proştii şi vă duceţi la Iaşi cu picioarele înainte şi în costum de stejar”.

Ancheta din acest caz este instrumentată de Poliţia din Târgu Frumos şi a pornit după ce Bianca Timofte, o tânără din Iaşi, a fost păcălită, acum câteva zile, plătind 900 de lei pentru două bilete la Untold ce s-au dovedit a fi false.