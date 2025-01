Caz șocant la Cisnădie. Un copil a fost încuiat în debara pe întuneric de educatoare, pe motiv că nu era "liniștit"

Un copil a fost încuiat în debara pe întuneric de educatoare, pe motiv că nu era "liniștit". FOTO Getty Images

Caz şocant la o grădiniţă din Cisnădie, judeţul Sibiu. Acolo, una dintre educatoare este acuzată că a închis un copil de şase ani într-o debara, pe întuneric, în timpul pauzei de masă. Mama copilului a aflat despre incident de la alţi părinţi şi a depus o plângere penală la poliţie. Educatoarei i se aduc acuzaţii grave şi din partea altor părinţi.

Mama băieţelului de şase ani spune că a aflat despre incident de la alţi păriţi. Aceştia i-au povestit că în timpul pauzei de masă educatoarea i-a închis copilul într-o debara, cu lumina stinsă pentru a-l pedepsi.

Mama copilului: "Copilul meu a fost încuiat cu cheia în debara pe întuneric de către doamna educatoare Cornelia pe motiv ca să se calmeze. Din ce am înțeles de la ea așa cu un sfert de gură a fost că a fost rău."

Aceiaşi părinţi i-au povestit femeii că ţipetele disperate ale copilului au fost auzite de o altă educatoare care l-a eliberat din debara.

Mama copilului: "Eu am fost informată de aceste incidente, însă toată grădiniță știa, directoarea știa, însă eu nu am fost informată. Am aflat a doua zi de la o mămică, care a fost uimită că l-am adus la grădiniță. A venit o altă educatoare care l-a auzit și l-a scos de acolo și a întrebat-o de ce l-a închis acolo și a spus că să se calmeze. Am auzit că a mai fost un incident făcut tot de dânsa după ce a închis un copil în subsol și l-a amenințat cu șobolanii."

Copilul este traumatizat şi refuză acum să mai meargă la grădiniţă, povesteşte mama. Ea a sesizat conducerea grădiniţei despre acest incident şi a depus inclusiv o plângere penală la poliţie.

Şi alţi părinţi s-au plâns de comportament educatoarei. Părinţii au făcut acum o petiţie către Inspectoratul Şcolar şi cer ca educatoarea să părăsească grădiniţa.

Dana Raicu, directoare: "Am aflat ce s-a întâmplat, părinții s-au prezentat la școală au făcut o notă informativă către consiliul de administrație, consiliul o să se întrunească în regim de urgență o să ajungem la un punct comun și o să propunem o comisie pentru cercetarea abaterilor disciplinare."