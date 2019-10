Ce i-a făcut bărbatul filmat de soţie cu amanta în Gorj, nevestei după ce femeia i-a prins goi în mașină - Scene uluitoare

O femeie din Gorj si-a prins sotul in masina cu amanta. Femeia a crezut ca traieste un cosmar atunci cand si-a gasit sotul in masina cu o alta femeie. Amandoi erau complet dezbracati, fiind in plin moment intim, iar sotia, manata de nervi, n-a stat pe ganduri si i-a luat hainele femeii. Imediat, bărbatul şi-a lăsat nevasta în drum. "Aici se termină totul. O terminăm cu totul.", i-a spus el femeii, după care a plecat cu maşina, cu amanta pe locul din dreapta.

Momentul când o soţie din Gorj îşi surprinde soţul cu amanta, goi, în maşină, şi îi filmează a devenit viral pe Facebook. Femeia înşelată i-a cerut amantei să plece acasă dezbrăcată şi i-a luat hainele. Soţul ei însă, a plecat cu maşina cu amanta şi şi-a lăsat nevasta în stradă.

Imaginile au fost filmate în apropierea spitalului din Motru, acolo unde lucrează ca asistentă medicală femeia prinsă goală în maşină de soţia înşelată. Ea e însă din Severin, iar cei doi soţi protagonişti ai poveştii sunt tot din Mehedinţi, se pare că din Baia de Aramă.