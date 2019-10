Și-a prins soțul în mașina cu amanta, iar ce a urmat întrece orice imaginație. Scene uimitoare în Gorj

O femeie din Gorj si-a prins sotul in masina cu amanta. Femeia a crezut ca traieste un cosmar atunci cand si-a gasit sotul in masina cu o alta femeie. Amandoi erau complet dezbracati, fiind in plin moment intim, iar sotia, manata de nervi, n-a stat pe ganduri si i-a luat hainele femeii.

Sotia barbatului a devenit rapid agresiva verbal si s-a napustit spre masina unde sotul si amanta petreceau momente fierbinti. Sotia a scos rapid telefonul si a filmat intreaga scena.

Barbatul nu s-a asteptat la asta, fiind extrem de surprins, iar in acel moment a intrebat-o cine a adus-o acolo si cum de l-a gasit.

„Mă, stai potolită. Cu cine venişi?”…”Nu te interesează pe tine cine mă aduse. Păi de când te urmăresc eu”, i-a spus sotia, potrivit adevarul.ro.

Sotia a amenintat-o pe amanta va merge sa i le arate, impreuna cu filmarea, sotului acesteia.

„Dă-mi, fată, hainele încoace!“, i-a ordonat amanta. „Nu-ţi dau nimic. Mergi cu mine în pielea goală“, i-a replicat sotia.