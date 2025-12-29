Imagini cu momentul în care o maşină intră în perete şi este la un pas să se răstoarne, în Pasajul Unirii din Bucureşti

Sursa foto: captură video

Imagini şocante surprinse de o cameră de bord în Pasajul Unirii din Bucureşti, cu momentul în care o maşină intră violent în perete, apoi se află la un pas să se răstoarne. Şoferul ar fi încercat să schimbe banda fără să se asigure.

Din imagini se observă cum maşina intră cu viteză pe prima bandă, şoferul pierde controlul direcţiei şi se ciocneţte violent de peretele tunelului. Autoturismul s-a aflat la un pas să se răstoarne, însă, în cele din urmă, a "aterizat" pe roţi.

Bărbatul aflat la volan a scăpat nevătămat.

În mediul online, accidentul a stârnit reacţii diverse. Comentariile îl vizează pe şoferul maşinii care a intrat în perete, despre care alţi conducători auto afirmă că a schimbat banda brusc, având şi viteză.