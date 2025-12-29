Ploi torențiale și inundații în Spania. O persoană a murit, alte două sunt date dispărute

Ţara rămâne profund afectată de inundaţiile devastatoare din 2024, soldate cu peste 230 de morţi / sursă foto: Getty Images

Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa în timpul inundaţiilor grave care au afectat sudul Spaniei în urma ploilor torenţiale din noaptea de sâmbătă spre duminică, au anunţat echipele de intervenţie. Alte două persoane au fost date dispărute, potrivit autorităţilor citate de AFP, notează Agerpres.

Spania se află în prima linie a schimbărilor climatice din Europa înregistrând în ultimii ani perioade mai lungi de caniculă în timpul verii şi cazuri de ploi torenţiale alimentate de creşterea cantităţilor de gaze cu efect de seră provenite din activitatea umană.

Ţara rămâne profund afectată de inundaţiile devastatoare din 2024, soldate cu peste 230 de morţi, în principal în regiunea Valencia (est).

„Cadavrul unei persoane a fost găsit în zona în care se desfăşoară căutările persoanelor date dispărute, în Alhaurin el Grande, în Malaga”, Andaluzia, au anunţat duminică serviciile de salvare spaniole pe reţeaua X, adăugând că echipele lor "continuă să intervină" la faţa locului.

O altă persoană este în continuare dată dispărută în această zonă, iar o alta este căutată mai aproape de Granada, potrivit autorităţilor şi Gărzii Civile.

Potrivit agenţiei Xinhua, bărbatul decedat călătorea într-o camionetă în apropierea oraşului Alhaurin el Grande când autovehiculul său a fost surprins de apele revărsate. Un al doilea pasager din camionetă, tot în vârstă de 50 de ani, este în continuare dat dispărut. Serviciile locale de urgenţă au localizat autovehiculul gol, care a fost luat de apele revărsate ale râului Fahala.

Un motociclist care încerca să traverseze un pârâu în municipiul Illora, din provincia Granada, duminică dimineaţă, a fost luat de ape, notează Xinhua.

Imaginile video care circulă pe reţelele sociale arată străzi inundate în mai multe sate din sudul Spaniei în noaptea de sâmbătă până duminică.

Premierul Pedro Sanchez a făcut apel la populaţie, prin intermediul reţelei X, să rămână în stare de "vigilenţă maximă" în faţa acestei situaţii, potrivit AFP.

Agenţia naţională de meteorologie spaniolă, Aemet, a redus nivelul de alertă de la roşu la portocaliu, duminică dimineaţa, în Andaluzia, dar ploile abundente s-au concentrat până la sfârşitul după-amiezii de-a lungul coastei regiunii Valencia.

Regiunea Murcia, care se învecinează cu Valencia, a fost, de asemenea, afectată duminică de ploi abundente.

Aceste noi ploi torenţiale vin la mai puţin de un an de la inundaţiile grave din octombrie 2024. Acel dezastru a şocat întreaga Spanie şi a stârnit furia victimelor, care au criticat modul de gestionare a alertei şi operaţiunilor de intervenţie, pe fondul unei polemici între guvernul central de stânga şi autorităţile regionale de dreapta cu privire la competenţele lor în aceste domenii.

Ancheta privind reacţia autorităţilor regionale din acea zi continuă să fie urmărită cu atenţie de media spaniole. Preşedintele regional de dreapta, Carlos Mazon, ţinta criticilor, a demisionat în cele din urmă, la începutul lunii noiembrie, sub presiunea publicului.

În Spania, o ţară extrem de descentralizată, gestionarea dezastrelor - în special a celor legate de climă - cade în responsabilitatea autorităţilor regionale.