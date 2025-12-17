Inundații în statul american Washington: un bărbat a murit, alte peste 2.000 de persoane au fost evacuate

Un bărbat a fost găsit într-o maşină luată de ape / sursă foto: Getty Images

Circa 2.100 de locuitori ai oraşului Pacific, aflat la 32 de kilometri sud de Seattle, se aflau marţi sub un ordin de evacuare de nivel 3 ("Plecaţi acum"), după inundaţii provocate de cedarea unui dig de-a lungul râului White în statul american Washington, au anunţat autorităţile, transmite Xinhua, potrivit Agerpres.

Biroul şerifului din comitatul Snohomish a confirmat marţi un deces în urma intemperiilor. Un bărbat a fost găsit într-o maşină luată de ape, după ce a ignorat semnele de avertizare şi a intrat cu autoturismul în zona inundată, în apropiere de Snohomish, fiind declarat decedat la faţa locului.

Guvernatorul statului Washington, Bob Ferguson, a declarat la o conferinţă de presă marţi că Autostrada 2 va rămâne închisă „mai multe luni", în timp ce statul începe repararea pagubelor produse de peste o săptămână de condiţii severe de "râu atmosferic" şi de inundaţii.

Departamentul pentru Transporturi al statului Washington a precizat că mai multe tronsoane de drum din vestul statului rămân închise, ceea ce provoacă perturbări semnificative ale traficului.

Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) a avertizat că, în zilele următoare, o succesiune de fronturi atmosferice ar urma să aducă ploi abundente, ninsori la munte şi vânt puternic în nord-vestul statului Washington.