Cifre record la pelerinaj la Sfânta Parascheva. Mii de credincioşi stau încă la coadă: "Credința nu o pierdem"

Cifre record la pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. Peste 240.000 de persoane au fost acolo în ultimele zile, iar alţi 13.000 de oameni se află încă la coadă.

Credincioşii stau la coadă şi şapte ore ca să reușească să ajungă la moaștele Sfintei Parascheva.

Anul acesta, pelerinajul de la Sfânta Parascheva înregistrează un record de participare, iar credincioșii continuă să ajungă la Iași pentru a se putea închina.

Peste 240.000 de pelerini au trecut până acum prin fața raclei cu moaștele Sfintei Parascheva.

"Noi trebuie să așteptăm, pentru că de aia am venit, pentru sănătate, pentru toți", spune o femeie.

"Așteptăm câteodată de un an de zile chestia asta, e ceva foarte important", mai spune un pelerin.

"Este prima oară când vin, e prima experiență, prima oară când simt cu adevărat că mă cheamă experiența asta și abia aștept. M-am așezat la rând. Simt că Dumnezeu ne întărește și este o experiență extraordinară", spune cu entuziasm o tânără.

Cifre record la pelerinaj la Sfânta Parascheva

Credincioșii veniți din toate colțurile țării au așteptat și câte 7 ore pentru a se putea închina.

"Suntem de la Tecuci. Foarte frumos este. Am trecut cu bine. Mulțumim lui Dumnezeu că am reușit. Am trecut cu bine și acest moment și este o mare bucurie", spune o femeie.

"Greu, dar a fost frumos, s-a meritat, şi merită. Vin de la Giurgiu, am venit la Sfânta Paraschiva pentru probleme, pentru greutăți", mai spune o pensionară.

"Sunt din Ploieşti, Prahova. E prima dată. Sunt emoționat", spune în lacrimi un bărbat.

"Credința nu ne-o pierdem. Orice facem, dar nu ne pierdem credința. Oboseală nu am simțit", mai spune o pensionară.

"De o săptămână pelerinajul se desfășoară așa cum trebuie, să fie un pelerinaj cu mulți credincioși, cu multă credință, cu multă răbdare, cu mulți oameni.

Am înțeles că anul acesta ar fi un număr record de oamenii. Încă de acasă vin cu credința că trebuie să stea la rând", a spus şi un preot.

Pelerinajul se va încheia duminică, după ce toți pelerinii vor ajunge la racla cu sfintele moaște al Sfintei Paraschiva.